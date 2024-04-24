В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности

Образование
49
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вопросы реализации проекта «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности граждан обсуждены на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.

Фото: пресс-служба правительства

Данный проект стартовал в мае прошлого года в 8 регионах Казахстана. Он предусматривает оказание квалифицированной финансовой и правовой помощи, повышение финансовой грамотности граждан, содействие в урегулировании проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам.  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» поручил расширить охват проекта. Сейчас он реализуется уже во всех областях республики, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. К работе подключились 11 государственных органов, 12 банков, Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана. 

По словам секретаря партии «AMANAT» Эльдара Жумагазиева, с начала текущего года обучение прошли более 43 тыс. человек, 81% из которых – жители сел и сельских округов. Кроме лекций от экспертов, участники проекта получают консультации по самому широкому спектру вопросов: от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности. 

«Мы стремимся снизить долю проблемных займов среди казахстанцев и не допустить высокой закредитованности населения. Это важнейший социальный вопрос, и партия не может оставаться в стороне. Сейчас мы боремся с последствиями и поэтому считаем необходимым проводить обучение финансовой грамотности в школах, колледжах и ВУЗах. Таким образом, мы сможем существенно повысить уровень финансовой культуры в обществе», – подчеркнул в своем выступлении Эльдар Жумагазиев.

Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов обратил внимание госорганов и акиматов на необходимость усиления информационной работы на местах для вовлечения в «Қарызсыз қоғам» большего числа граждан.

В свою очередь руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева обозначила важность разработки методологии и учебно-практических материалов по финансовой грамотности с учетом мирового опыта и лучших практик. 

«Мы провели опрос среди 513 тыс. человек – это учителя, учащиеся и родители. Среди участников образовательного процесса отсутствует единое понимание организации и формы обучения финансовой грамотности. 80% педагогов говорят об отсутствии учебников и литературы для преподавания. 60% учеников предмет интересен, но не нравится формат и подача материалов», – сказала Акмарал Бекмурзаева. 

Заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Жомарт Карамбаев сообщил, что для учителей проводятся курсы повышения квалификации, чтобы они могли преподавать в том числе и финграмотность. 

По словам вице-министра науки и высшего образования Динары Щегловой, университет «Narxoz» разработал учебный курс «Қаржылық сауаттылық», который с этого года будет преподаваться по всех ВУЗах. Ежегодный охват составит примерно 100 тыс. студентов, преимущественно первокурсников.

Подводя итоги совещания, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров подчеркнул важность разъяснительной работы среди населения о проекте «Қарызсыз қоғам».

«Все понимают полезность проекта. Его качественная реализация – общая задача центральных и местных государственных органов. Всем ответственным ведомствам следует активно подключиться к разработке учебных пособий и популяризации проекта. Также следует расширить инструменты поддержки для вовлечения жителей сел, малых и моногородов в предпринимательскую деятельность. Для этого есть необходимые ресурсы», – сказал он.

Нурлан Байбазаров поручил усилить работу по информированию населения о реализации проекта, обеспечить максимальный набор участников и организовать надлежащее качество учебного курса по финансовой грамотности для школьников и студентов.

#Правительство #Образование #Финансовая грамотность

Популярное

Все
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
Содержание металлов в горных реках Рудного Алтая превысило нормативы в 83 тыс. раз
Пострадавшие благодарят за помощь
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане
Большие гастроли театра «Астана Балет» состоялись в Алматы
Чарующие мелодии Кенена Азербаева
Китай любит тишину
Каныш Сатпаев – человек с большим сердцем
Ипотека без ажиотажа, прозрачная и понятная очередь на жилье
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном универ…
Главы управлений образования будут персонально отвечать за …
Глава Центризбиркома выступил в КазНУ в формате лидерской л…
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родител…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]