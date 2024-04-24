В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности

Вопросы реализации проекта «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности граждан обсуждены на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.

Фото: пресс-служба правительства

Данный проект стартовал в мае прошлого года в 8 регионах Казахстана. Он предусматривает оказание квалифицированной финансовой и правовой помощи, повышение финансовой грамотности граждан, содействие в урегулировании проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» поручил расширить охват проекта. Сейчас он реализуется уже во всех областях республики, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. К работе подключились 11 государственных органов, 12 банков, Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана.

По словам секретаря партии «AMANAT» Эльдара Жумагазиева, с начала текущего года обучение прошли более 43 тыс. человек, 81% из которых – жители сел и сельских округов. Кроме лекций от экспертов, участники проекта получают консультации по самому широкому спектру вопросов: от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности.

«Мы стремимся снизить долю проблемных займов среди казахстанцев и не допустить высокой закредитованности населения. Это важнейший социальный вопрос, и партия не может оставаться в стороне. Сейчас мы боремся с последствиями и поэтому считаем необходимым проводить обучение финансовой грамотности в школах, колледжах и ВУЗах. Таким образом, мы сможем существенно повысить уровень финансовой культуры в обществе», – подчеркнул в своем выступлении Эльдар Жумагазиев.

Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов обратил внимание госорганов и акиматов на необходимость усиления информационной работы на местах для вовлечения в «Қарызсыз қоғам» большего числа граждан.

В свою очередь руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева обозначила важность разработки методологии и учебно-практических материалов по финансовой грамотности с учетом мирового опыта и лучших практик.

«Мы провели опрос среди 513 тыс. человек – это учителя, учащиеся и родители. Среди участников образовательного процесса отсутствует единое понимание организации и формы обучения финансовой грамотности. 80% педагогов говорят об отсутствии учебников и литературы для преподавания. 60% учеников предмет интересен, но не нравится формат и подача материалов», – сказала Акмарал Бекмурзаева.

Заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Жомарт Карамбаев сообщил, что для учителей проводятся курсы повышения квалификации, чтобы они могли преподавать в том числе и финграмотность.

По словам вице-министра науки и высшего образования Динары Щегловой, университет «Narxoz» разработал учебный курс «Қаржылық сауаттылық», который с этого года будет преподаваться по всех ВУЗах. Ежегодный охват составит примерно 100 тыс. студентов, преимущественно первокурсников.

Подводя итоги совещания, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров подчеркнул важность разъяснительной работы среди населения о проекте «Қарызсыз қоғам».

«Все понимают полезность проекта. Его качественная реализация – общая задача центральных и местных государственных органов. Всем ответственным ведомствам следует активно подключиться к разработке учебных пособий и популяризации проекта. Также следует расширить инструменты поддержки для вовлечения жителей сел, малых и моногородов в предпринимательскую деятельность. Для этого есть необходимые ресурсы», – сказал он.

Нурлан Байбазаров поручил усилить работу по информированию населения о реализации проекта, обеспечить максимальный набор участников и организовать надлежащее качество учебного курса по финансовой грамотности для школьников и студентов.