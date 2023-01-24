В Правительстве рассмотрели ход реализации проекта "Нацфонд – детям"

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Рассмотрен ход реализации проекта «Нацфонд – детям». Госорганам поручено ускорить внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные и нормативно-правовые акты.

В целях внедрения регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства также поручено подготовить свод поправок в 60 законодательных актов в части сокращения требований к субъектам предпринимательства.

В ходе совещания рассмотрен вопрос актуализации Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

По итогам заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев дал ряд поручений руководителям государственных органов.