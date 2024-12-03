В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции

Энергетика
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В 2025 году регион сможет не только обеспечивать свои потребности в электроэнергии, но и поставлять ее соседним областям

коллаж Павла Цедилина

В Шиелийском районе с участием китайских инвесторов началось возведение солнечной и ветряной электростанций. Оба объекта будут запущены в 2025 году.

Проект по строительству солнечной электростанции мощностью 40 МВт осуществляет крупная энергетичес­кая компания Китая China Huadian Corporation. Это ее первый опыт в Казахстане. Под объект инвесторам предос­тавлен земельный участок площадью 80 га в окрестностях аула Қосүйенкі в сельском округе Еңбекші.

Как сообщил глава дочерней компании China Huadian Corporation – товарищества «Тесис» – Дан Нин, стоимость проекта составляет 11,5 млрд тенге. Станция будет построена за счет средств инвестора.

– На строительстве солнечной электростанции задействуем более ста человек, после ее запуска будет создано 10 постоянных рабочих мест, – уточнил Дан Нин.

По словам главы ТОО, польза от «зеленого» проекта весьма ощутима. Он на 50 тыс. тонн снизит ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу. Электростанцию планируется ввести в эксплуатацию к лету 2025 года.

Также инвестор рассказал о неслучайном выборе места строительства. Учитывая географическое расположение и климатические условия, Кызылординская область обладает огромным потенциалом выработки солнечной энергии. Здесь продолжительность солнечного излучения составляет больше 3 200 часов в год.

Проект осуществляется в рамках казахстанской программы модернизации энергетического комплекса и китайской инициативы «Один пояс, один путь», которая формирует новую модель международного сотрудничест­ва и развития с помощью укреп­ления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимо­действия.

В ходе церемонии закладки капсулы был презентован и проект ТОО «Uranus wind» по строительству первой в Приаралье ветряной электростанции мощностью 50 МВт.

Как рассказал руководитель подрядной компании «Хуа Дянь Хай Тоу» Ли Чень Сун, для изу­чения потоков ветра компания в мае нынешнего года установила метеомачту высотой 120 м.

– Данный проект – самый крупный в области, – не без гордости отметил подрядчик. – Стоимость экономически выгодного проекта составляет 17 миллиардов тенге. Генерация энергии из ветра не приводит к выбросам углерода, поэтому при запуске ветрогенераторов в разы уменьшится воздействие вредных веществ на местную окружающую среду. В строительстве примут участие до 200 рабочих, с запуском будет трудоустроено 12 человек. В планах – подготовить местных специалистов, они пройдут курсы повышения квалификации за рубежом.

Как рассказал заместитель акима области Ардак Зебешов, сегодня в Приаралье реализуется несколько энергетических проектов.

– На территории области уже функционирует девять солнечных электростанций общей мощностью 89 мегаватт, из них три построены с участием крупных иностранных инвес­торов. Потенциал «зеленой» энергетики региона еще не исчерпан. Руководство области продолжает проводить активную работу по привлечению инвесторов в данную сферу. К примеру, в областном центре при участии турецкой компании «Акса Энерджи» строится теплоэлектроцентраль стоимос­тью в 215 миллиардов тенге.

Отметим, инвестиционные проекты в регионе сопровождаются региональным представительством АО «НК «Kazakh Invest». По данным его регио­нального директора Мурата Балабаева, сейчас в регионе в стадии реализации находятся шесть проектов по строительству ВИЭ общей мощнос­тью 202 МВт, четыре из них будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

В Аральском районе BI Group реализует проект по строительству СЭС мощностью 30 МВт, а в Кызылорде прорабатывается вопрос строительства станции мощностью до 2 МВт Цент­ра обработки данных (ЦОД). Также рассматривается вопрос сооружения дополнительно еще двух солнечных электростанций в Шиелийском районе.

– Строительство данных объек­тов позволит привлечь в регион 125 миллионов долларов инвестиций, – подчеркнул Мурат
Балабаев. – ВИЭ входит в перечень приоритетных видов деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции.

#строительство #Солнечная электростанция #Приаралье #ветряная электростанция

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