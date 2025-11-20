В Приаралье задержали семь нетрезвых водителей

Закон и Порядок
48
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Полицейские области усилили работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и грубых нарушений правил дорожного движения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в рамках ОПМ «Безопасная дорога» за неделю в области выявлено более тысячи административных правонарушений, передает Kazpravda.kz

– В ходе усиленных рейдов установлено пять водителей, лишенных права управления транспортным средством, и семь человек, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, – поделился начальник Департамента полиции области Серик Ергешов. – Выявлены 8 фактов выезда на встречную полосу движения, 115 водителей не пропустили пешехода, 155 – управляли транспортом без пристегнутых ремней безопасности и 15 – проехали на запрещенный сигнал светофора. Нарушители привлечены к соответствующей ответственности.

А в областном центре за два рейда выявлено 322 различных нарушения ПДД. Вследствие 33 автомобиля нарушителей были припаркованы на штрафной стоянке, 50 машин - государственной стоянке.

Как сообщили дорожные полицейские, 18 ноября около 03:40 патруль заметил нарушение ПДД автомобиля «Audi». На требование остановиться  водитель ответил «побегом». Однако скрыться ему не удалось. 33-летний автомобилист был доставлен на медицинское освидетельствование, по итогам которого установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Нарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение прав сроком на 7 лет. Но в этом разберется суд.

#задержание #водители

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Обучение без возрастных границ
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
Чемпионы хлебной нивы
Белая гостья северных озер
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Элеваторы работали сутками напролет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Возвращение к истокам
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Мошенничество со льготным кредитованием: астанчанину вынесл…
Пять лет лишения свободы получили разбойники в Астане
В МВД предупредили о норме, вступающей в силу 1 января 2026…
Почти 100 кг редкого растения собрали задержанные жители Ту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]