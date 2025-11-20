Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в рамках ОПМ «Безопасная дорога» за неделю в области выявлено более тысячи административных правонарушений, передает Kazpravda.kz

– В ходе усиленных рейдов установлено пять водителей, лишенных права управления транспортным средством, и семь человек, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, – поделился начальник Департамента полиции области Серик Ергешов. – Выявлены 8 фактов выезда на встречную полосу движения, 115 водителей не пропустили пешехода, 155 – управляли транспортом без пристегнутых ремней безопасности и 15 – проехали на запрещенный сигнал светофора. Нарушители привлечены к соответствующей ответственности.

А в областном центре за два рейда выявлено 322 различных нарушения ПДД. Вследствие 33 автомобиля нарушителей были припаркованы на штрафной стоянке, 50 машин - государственной стоянке.

Как сообщили дорожные полицейские, 18 ноября около 03:40 патруль заметил нарушение ПДД автомобиля «Audi». На требование остановиться водитель ответил «побегом». Однако скрыться ему не удалось. 33-летний автомобилист был доставлен на медицинское освидетельствование, по итогам которого установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Нарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение прав сроком на 7 лет. Но в этом разберется суд.