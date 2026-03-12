Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Столь необычный вид Сахара приобрела неподалеку от алжирского города Айн-Сефра. Город расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами, за что его прозвали "Воротами в пустыню". Близость гор является одной из причин того, что по ночам здесь температура может опускаться до нуля или даже отрицательных отметок, что создает условия для снегопада.

В итоге снег опускается на остывший за ночь песок, и по утру местные жители могут наблюдать столь необычное состояние пустыни. Впрочем, в последние годы такое происходит все чаще. Согласно подсчетам, снег выпадает в Сахаре в седьмой раз за последние 40 лет. Если до 2016 года снег в Айн-Сефре видели только в 1979 году, то в последнее десятилетие такое происходит все чаще.

Эксперты связывают это с глобальным потеплением, точнее, климатической нестабильностью. Холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря проникают на территорию Сахары, и в результате там выпадают осадки.

Впрочем, снег надолго не задерживается. В марте в пустыне днем температура обычно достигает 25-30 градусов, поэтому заснеженные дюны успевают заснять только немногие удачливые фотографы.