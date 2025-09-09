В пять раз сократилась очередь в детсады в Талдыкоргане

10
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В частных детсадах есть даже две сотни свободных мест для воспитанников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сфере дошкольного образования региона постепенно внедряют новую модель финансирования и учета детей. С мая текущего года все детские сады Талдыкоргана перешли на ваучерное финансирование, сообщает Kazpravda.kz

«До запуска проекта ваучерного финансирования в Талдыкоргане в очереди находилось 2 500 детей в возрасте от 2 до 6 лет, а на сегодня их число сократилось до 434, - прокомментировал результат нововведений на брифинге для прессы заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов. - Хочу отметить, что на данный момент в городских частных детских садах имеется 200 свободных мест. Поэтому предлагаю родителям при выборе дошкольного учреждения рассматривать и частные детские сады».

Как отмечается, цифровизация в дошкольном образовании пошла во благо.

«Для автоматизации процесса постановки детей дошкольного возраста в очередь и выдачи направлений в организации дошкольного образования внедрен программный продукт «E-zhetysu», - сообщили в городском отделе образования Талдыкоргана. - Программный продукт успешно прошел тестирование на соответствие требованиям информационной безопасности и получил соответствующие протоколы».

Реализация системы осуществляется по двум направлениям. Это финансовый ваучер - условный сертификат, предоставляемый государством родителям. С его помощью родители могут выбрать для своего ребенка любой детский сад. Ваучер не выдается в денежной форме, а обеспечивает оплату из государственного бюджета выбранной организации. И есть еще виртуальный ваучер - это цифровой формат финансирования. Родитель или опекун подает заявку через электронную систему, после чего ребенку присваивается ваучер.

В области Жетысу функционируют 404 организации дошкольного образования, по городу Талдыкорган - 72 дошкольных учреждения: 16 государственных, 48 частных, 8  - это мини-центры, открытые при школах.

Число трехсменок сократилось втрое

