В пяти школах Астаны открыли кабинеты поддержки инклюзии

Образование
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Один из таких кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями появился в школе-гимназии № 97, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: Gov.kz

Он состоит из двух частей: просторные кабинеты в формате openspa для психолога, дефектолога, логопеда, а также гончарная мастерская. Во второй части расположен кабинет лечебной физкультуры (ЛФК). Площадь одного класса не менее 60 кв. м., что позволяет в комфортных условиях вести занятия для детей.

В школе отметили, что педагоги и специалисты прошли специальное обучение. Также в течение года им будет оказано методологическое сопровождение.

Проект охватит образовательными и развивающими программами более 150 детей.

#Образование #высшее образование #инклюия

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