Интервью
В равных условиях
Лаура Тусупбекова
– Гульнар Кадиржановна, как автор данного закона расскажите – что такое заемный труд и почему надо было его законодательно урегулировать?

– Законодательному урегулированию этот формат труда подлежал давно. Проект закона направлен на обеспечение гарантий статьи 24 Конституции Республики Казахстан, принципов Трудового кодекса, призван обеспечить полноту реализации идеи Общества Всеобщего Труда, провозглашенной еще Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Кроме того, наши законодательные инициативы решают блок вопросов о внедрении гибких форм занятости, их нормативном регулировании.
Эти задачи были поставлены Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Плане действий по реализации предвыборной программы Президента.
Заемный труд, иначе его называют аутстаффинг, широко применяется практически во всех странах мира уже полвека. Но правовой основой заемного труда на международном уровне является конвенция Международной организации труда от 19.06.97 г.

Заемный труд – это отношения трех сторон. Направляющей стороны, часто это частные кадровые агентства, принимаю­щей стороны – это заказчик, предприятие либо частное лицо. И, собственно, сама заемная сила – это работники, в трудовых навыках, компетенции и квалификации которых нуж­дается заказчик.

– Важно отметить, что в Казахстане такой формат трудовых правоотношений существует почти 20 лет. И до настоящего времени законодательно не урегулирован. К чему это привело?

– Привело к грубейшим нарушениям прав работников заемного труда. Работники, выполняющие на одинаковых должностях со штатными сотрудниками аналогичные обязанности, сложности и качества работ, с тем же уровнем квалификации получают оплату за труд кратно ниже, нежели штатные сотрудники компании.

Они не защищены условиями отраслевых соглашений, поэтому с ними можно не считаться при определении доплат за вредные условия труда, дополнительных дней отпуска, соответственно работники не имеют никаких социальных пакетов. Не защищены должным образом в случае получения травмы и даже гибели на производстве в связи с тем, что не страхуются в сис­теме социального страхования по виду деятельности отрасли, куда направляются для работы.

Все эти обстоятельства давно уже требовали правового разрешения и действенной защиты трудовых прав работников заемного труда.

– Может, эту форму труда вообще надо было запретить?

– Мы рассматривали и этот вариант, но однозначно отказались, так как заемный труд давно и прочно вошел во все сферы деятельности в Казах­стане. Нельзя сказать, что аутстаффинг, то есть заемный труд, это плохо.

Некоторые страны еще с конца 70-х годов сделали использование этих инновационных кадровых технологий важнейшим ресурсом своего выхода на мировой рынок рабочей силы.

Заемный труд позволяет быть гибким инструментом при поиске специалистов для работ по конкретным проектам, временного замещения персонала, для заполнения непопулярных профессий.

Для нас же правовое регулирование заемного труда позволит решить многие вопросы с обеспечением занятости населения. А это наиважнейший сегодня вопрос. Это также обеспечит качест­венную реализацию Государственной программы по повышению квалификации, переобучению граждан.

– В каких сферах в нашей стране используется труд аутстафферов?

– Очень часто люди заемного труда используются на сезонных работах в сельском хозяйстве, строительстве, туристической сфере. Но все это хорошо работает, если соблюдаются государственные гарантии в сфере труда для всех, а не только для штатных работников.

Нас к разработке закона больше всего побудило состояние законности при привлечении заемной силы на опасных и вредных условиях труда.
По сути, это реализованное поручение спикера Мажилиса, данное мне по итогам оглашения депутатского запроса о грубых нарушениях конституционных трудовых прав горняков на шахтах Карагандинской области. Меня поддержали мои коллеги – соавторы парламентарии Сергей Ершов, Ольга Перепечина, Владимир Божко, Нурлан Абдиров, экс-мажилисмен Серик Сапиев.

Ведь как происходит. Работодатель намеренно, под разными предлогами сокращает штатный персонал, а затем этих же людей нанимает в качестве заемной силы. А поскольку такие отношения трудовым законодательством не урегулированы, то и соблюдать все права работников необязательно.
А это и создание безопасных рабочих мест, страхование жизни и здоровья, равная оплата труда и так далее. То есть происходит колоссальная экономия на труде квалифицированного персонала, содержании кадровой службы, поиске и обучении собственных специалистов. А также для заказчика исключены траты на выплаты в случае получения травмы либо гибели работника.

И хорошо еще, если привлекается квалифицированный персонал, а ведь часто набираются обученные на краткосрочных курсах ребята из села, которые лишь проходят однодневный инструктаж на шахте и идут работать на объектах в условиях повышенной опасности.
По такой же схеме работает и нефтянка, о чем в открытую говорят отраслевые профсоюзы.

– Как теперь новый закон будет защищать права работников заемного труда?

– Во-первых, хочу отметить, что на этом поле теперь останутся самые добросовестные частные агентства занятости и другие юридические лица. Право на эту деятельность будет прописываться в учредительных документах. Сейчас этим видом деятельности занимаются все, кто решил просто зарабатывать таким способом.

Все гарантии для работника заемного труда, а они теперь ровно такие же, как и для штатных, многим недобросовестным агентствам станут попросту неинтересны, так как серых схем по продаже рабочей силы теперь не будет. В гражданско-правовых договорах будут детально прописаны все права и обязанности трех сторон, гарантированные Трудовым кодексом.

Во-вторых, работодатели перестанут баловаться сокращениями штатов. Им это станет попросту невыгодно. Особенно на основных участках производства.

Ключевыми нормами законопроекта стало то, что работники на одинаковых должностях со штатными сотрудниками, выполняющие аналогичные обязанности, одного уровня сложности, количества и качества работ, с тем же уровнем квалификации будут получать основной размер заработной платы, как и у штатников. Это гарантия Конституции статьи 24 и статьи 107 Трудового кодекса.

Страхование жизни и здо­ровья. Сейчас работники страхуются по классу опасности самого кадрового агенства. Это, как правило, самый низкий коэффициент. То есть в случае получения травмы на производстве или, не дай бог, гибели заемного работника, он либо его семья получали самые минимальные величины страховых сумм. Теперь закон обязывает направляющую сторону страховать по классу опасности производства, куда направляется работник.

Если это опасные и вредные условия труда, как горнорудное производство, нефтяное, металлургия, соответственно, это самые высшие коэффициенты страхования.

Более того, теперь принимаю­щая сторона обязана ознакомить заемного работника с картой аттестации рабочего места, заранее предупредить о возможных последствиях для здоровья. Самой же аттестации подлежат раз в пять лет все производства с опасными и вредными условиями труда.
Аналогично со штатными работниками теперь будут обеспечиваться и все остальные вопросы безопасного труда для заемного работника.
Таким образом, будут обеспечены права заемных работников на охрану труда, безопасность и гарантии на оплату страховых взносов в случае наступления несчастного случая на производстве.

Отмечу, что закон содержал поправки и в Кодекс «Об адми­нистративных правонарушениях», где мы предлагали установить состав, санкции адми­нистративной ответственности субъектов за нарушения при дискриминации в сфере труда, нарушения при привлечении заемного персонала. Этот пакет поправок будет внесен в очередной сводный пакет поправок к Административному кодексу.

Закон предусматривает изменения и дополнения в Трудовой кодекс, законы «О занятости населения», «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Через полгода с привлечением органов прокуратуры и Министерства труда и занятости населения обязательно инициируем проверку – как будут исполняться нормы закона.

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