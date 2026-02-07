В районе открылись новые ФАПы

Здравоохранение,Медицина
131
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Сразу два современных фельд­шерско-акушерских пункта на днях отворили двери в Сарканском районе области. На этот раз радостное событие отметили жители сел Каргалы и им. Мукана Тулебаева. Оба объекта построены в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и призваны повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

фото предоставлено районным акиматом

На торжественную церемонию открытия нового ФАПа в селе Каргалы Черкасского сельского округа прибыл аким района Галымжан Маманбаев. Поздравив сельчан с важным событием, он отметил, что развитие первичной медико-санитарной помощи является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, в последние годы особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы сельских медучреждений, улучшению условий работы медицинского персонала и повышению доступности услуг для населения.

Современный фельдшерско-акушерский пункт в Каргалы оснащен необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской, первичной медико-санитарной и акушерской помощи. Здесь созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

«Работа учреждения ориентирована на охрану здоровья матери и ребенка, профилактику заболеваний, проведение вакцинации и диспансеризации населения, а также на оказание своевременной медпомощи жителям сельского округа», – сообщили в сарканском районном отделе здравоохранения.

Аналогичный объект появился и в селе им. Мукана Тулебаева, входящем в состав Карашаганского сельского округа. Новый ФАП, который будет обслуживать более 700 человек, также построен в рамках национального проекта и оснащен современным медицинским оборудованием. Сельчане смогут получить экстренную помощь, консультацию фельдшера, пройти первичный осмотр, а при необходимости взять направление в специализированные медицинские учреждения. Особое внимание планируется уделять ведению беременных женщин, оказанию акушерской помощи и профилактике заболеваний.

Введение в эксплуатацию подобных медицинских пунктов позволяет улучшить качество оказания первичной помощи, сократить время реагирования в экстренных ситуациях и повысить уровень безопасности населения.

#регионы #область Жетысу #открытие ФАПы

