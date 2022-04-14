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В реальном мире гораздо круче!
Устиненко Дина
Руководитель Алматинского корпункта

Городской фестиваль уличных видов спорта – джекпот, который сорвали алматинцы после продолжительного карантина.

Два года мы учились считывать эмоции лишь по глазам. До сих пор привычно стоим на расстоянии в очереди и, осторожничая, соблюдаем дистанцию в разговоре. Психологи бьют в набат: так и до социофобии рукой подать. Спортфест United sport Festival в команде с апрельским солнцем, молодой липкой зеленью и крошечными макушками весенних первоцветов стал той самой необходимой терапией большому городу.

Соревнования по пауэрлифтингу, армрестлингу, баскетболу 3  на 3, брейк-дансу и самой ожидаемой категории – стронг­мен. Более 200 участников со всего Казахстана соревновались на городской площади под зажигательные ритмы лучших диджеев республики. А благодарные зрители откровенно получали легитимный дурман от происходящего.

Прекрасным и очень сильным дамам уступили почетное право открыть самое зрелищное мероприятие этой весны.

Девушки-пауэрлифтеры подходят, казалось бы, к неподъемному грузу, но все у них получается будто играючи. Припудрив ручки, совершают попытку за попыткой. Всего предусмотрено по три подхода, лучший из которых будет засчитан. Девушки даже в не самом женском спорте умудряются сохранить женственность и «девочковые штучки» – кто-то заговаривает штангу, кто-то просто с ней беседует, а у одной участницы всегда с собой счастливая заколка.

– Мама, посмотри какая сильная принцесса! – шепчет мальчуган лет пяти, глядя на Олесю Даутову. – Я бы на такой женился!

А «принцесса» тем временем делает подход и тянет 150 кг с первой попытки...

В отношении силовых видов спорта распространено множество стереотипов. Над большинством из них профессиональные спортсмены смеются.

– В пауэрлифтинг я пришла из легкой атлетики, – говорит мастер спорта в пяти видах Ольга Толстова. – У меня случилось опущение почки второй степени. Медикаментозно это не поддается лечению. Мне было рекомендовано восстанавливать ее в тренажерном зале. Пришлось бросить легкую атлетику и поднимать почку, что я и сделала. Оттуда и пошла любовь к «железу».

– Фестиваль такого формата проходит впервые, – говорит Марат Шалабаев, один из организаторов мероприятия. – Главная цель – популяризация спорта среди детей и молодежи. Мотивация откинуть гаджеты, вынырнуть из виртуальной реальности и увидеть, что в реальном мире гораздо круче.

По соседству с феями штанги расположились самые сильные мужчины нашей страны. И состязания им под стать. Помимо основных силовых категорий, в «меню» – забег с чемоданами, силовая эстафета, гонки за автомобилями. Первое «развлечение» – штанга из автомобильных покрышек с начинкой из блинов. Вес игрушки – 300 кг. Далее перекидывание металлических шаров через планку. А вес шаров от 120 до 180 кг.

Прозвища у спортсменов, конечно, интересные, говорящие. Да и жаргон веселый: «Максимус обломал Историка и Гориллу». В переводе на понятный язык означает, что Максим Осипов молодец, а Александр Никифоров и Артур Ан покажут себя в других дисциплинах.

Массовый спорт это, конечно, не олимпиада. Но зрелищность и накал страстей ничем не уступают. Брейк-данс, например, уже внесен в юношес­кие Олимпийские игры, а в 2024-м впервые будет представлен и в основных играх. Это невероятно сложный вид спорта удивительной красоты. Лучшие спортсмены-танцоры города демонстрируют свое нереальное мастерство, которое завораживает. Человеку просто невозможно вытворять такое. Танцоры как будто подключены к электрической сети. И периодически подзаряжаются. Иначе объяснить, почему человек может так долго крутиться на голове и одновременно делать па ногами и руками, невозможно.

Органично рядом с брейкерами смотрятся баскетболисты 3 на 3. «Стильно, модно, молодежно». И если раньше такой вид баскетбола считался дворовым, то несколько лет назад его включили в олимпийскую программу. Кстати, акимату на заметку: оборудовать площадку для такого вида с одним кольцом и меньшим полем гораздо дешевле, чем для традиционного формата.

Организаторы, участники и особенно зрители, которых по подсчетам было порядка 5-6 тысяч, очень надеются, что United sport Festival станет регулярным городским мероприятием.

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