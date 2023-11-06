В регионах идёт давление импорта – Минторговли

По словам главы комитета техрегулирования, импортная колбаса продается по 1 тыс. тенге, а рядом лежит казахстанская за 2500, но когда смотришь состав импортной, то там шкура и перемолотые кости

Фото: Kazpravda.kz

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан рассмотрели вопрос о необходимости внесения поправок и предложений по совершенствованию действующего законодательства о защите отечественного производителя, сообщает Kazpravda.kz.

В общей сложности по четырём разделам представлен пакет из более 40 предложений в сфере регулирования торговой деятельности и антимонопольного законодательства.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев высказался о важности вопросов продовольственной безопасности и поддержки отечественного производителя.

"Мы видим, что в разных регионах идет давление импорта, например, продается импортная колбаса по 1 тысяче тенге, когда наша стоит 2500. Но когда начинаешь смотреть состав – то там шкура, перемолотые кости. Поэтому мы поддерживаем тему защиты внутреннего рынка и выделения 30-50 процентов торговой полки под товары казахстанского производства", – сказал Куаныш Еликбаев.

В ходе дискуссий своё мнение высказал и представитель НПП "Атамекен" Жандос Бидайбеков, отметив необходимость шире использовать передовой международный опыт. Он посоветовал изучить законодательную базу Кыргызстана в вопросах защиты и контроля внутреннего рынка – в соседней стране научились эффективно защищать собственных производителей.

По его словам, сейчас госорганы и бизнес объединяют свои усилия для того, чтобы тщательнее контролировать рынок и вводить ограничительные меры для всей импортной продукции, которая не соответствует качественным требованиям РК.

На заседании было отмечено, что Мажилис готов рассмотреть предложения отраслевых союзов по совершенствованию действующего законодательства и данная задача уже предусмотрена в плане работ Мажилиса. На следующем заседании данный пакет предложений должен быть представлен в необходимом для рассмотрения юристами виде.

Напомним, в сентябре в ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что импорт допускается только в том случае, если в стране нет аналогичной продукции.

"Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах", - подчеркнул президент.