В ритме традиций и творчества: концерт ансамбля народных инструментов прошел в Астане

Афиша
Дана Аменова
специальный корреспондент

Произведения молодых авторов вызвали интерес столичных меломанов 

Фото: пресс-служба театра

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялся концерт, посвященный пятилетию ансамбля народных инструментов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Ансамбль народных инструментов был создан по инициативе талантливого музыканта и педагога Маралжан Мырзакуловой. Благодаря ее профессиональному видению и творческой энергии коллектив получил прочную основу для дальнейшего развития. За короткий срок творческий коллектив стал одной из ярких творческих визитных карточек театра, завоевав любовь зрителей и достойно представляя национальное музыкальное искусство на республиканских и международных сценах.

Сегодня музыканты продолжают уверенно двигаться вперед, сохраняя преемственность традиций и постоянно расширяя свои возможности.

Концертная программа стала своеобразной музыкальной хроникой ансамбля. В нее вошли произведения, которые сопровождали коллектив на протяжении пяти лет и стали знаковыми в его репертуаре.

Вечер открылся произведением Жамагата Темиргалиева «Бақтыбайдың әуені», исполненным совместно с театром танца «Наз». Гармоничное сочетание музыки и хореографии сразу создало праздничную атмосферу и задало высокий эмоциональный тон всему концерту.

Особое место в программе заняли кюи «Шахристан» Марата Бердигулова и «Шабыт» Ернара Какежанова, продемонстрировавшие богатство звучания казахских народных инструментов. Теплый отклик зрителей вызвали вокальные номера – песня Кенена Азербаева «Көк шолақ» в исполнении актера Касымхана Бугыбая и народная песня «Ақерке», прозвучавшая в новой обработке Темирлана Шокенова в интерпретации актрисы Гаухар Жүсиповой.

Ярким украшением вечера стала рапсодия Cahargah азербайджанского композитора Гасана Рзаева, где сольную партию исполнила лауреат международных конкурсов Алтынай Багдат.

Затем за драматургию и экспрессию музыкального действия отвечали актеры Ануар Бектас, Бибирыс Орман, а также известный баянист Мадияр Абай и заслуженный деятель Казахстана, исполнитель народных и традиционных песен Ерлан Рыскали.

Отдельное внимание было уделено творчеству молодых авторов, являющихся по совместительству участниками ансамбля. Сегодня в его составе трудятся молодые композиторы Темирлан Шокенов, Нурболат Сахы, Данияр Танатаров, чьи произведения и обработки формируют его неповторимый стиль. Произведение «Сарын» Нурболата Сахы стало свидетельством того, что коллектив не только бережно сохраняет музыкальное наследие, но и активно участвует в создании нового репертуара.

Директор театра Ербол Хабылбеков поздравил коллектив с первой значимой датой, отметив его вклад в развитие национальной культуры и сохранение традиций казахской музыки.

В честь юбилея музыкантам ансамбля были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за высокий профессионализм, преданность искусству и плодотворную творческую деятельность.

По словам дирижера ансамбля Берика Сарыбая, при подготовке концерта коллектив стремился показать весь путь, пройденный за пять лет. В программу вошли любимые произведения зрителей, лучшие концертные номера прошлых лет и авторские сочинения музыкантов ансамбля.

«Мне хотелось показать зрителю ансамбль таким, каким мы видим его каждый день: живым, творческим, постоянно развивающимся. Наши музыканты не боятся экспериментировать, осваивают новые инструменты, предлагают собственные идеи и всегда готовы к творческому поиску. Именно поэтому в программе появились моменты, которые стали неожиданностью для публики.Очень приятно было видеть в зале людей, которые знают ансамбль с первых лет его существования. Многие зрители приходят на наши концерты уже не первый год, и сегодня вместе с нами вспоминали путь, который прошел коллектив. Возможно, поэтому этот вечер получился особенно теплым и искренним», – сказал он.

Публика неоднократно встречала выступления продолжительными аплодисментами, а атмосфера в зале была наполнена теплом, радостью и чувством сопричастности к важному культурному событию.

На сцену также вышел заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер театра Ерлан Бейсембаев. Поздравляя артистов с круглой датой, он подчеркнул, что ансамбль за сравнительно короткий срок достиг серьезных творческих высот, завоевал звания лауреата престижных международных конкурсов и продолжает демонстрировать высокий профессиональный уровень. 

По его словам, если руководитель глубоко понимает природу инструментов, то для него не существует принципиальной разницы между музыкальными жанрами и коллективами. 

«Программа концерта была соткана из самых ярких произведений, которые сопровождали ансамбль на протяжении этих пяти лет. Это своеобразная музыкальная летопись коллектива, возможность вспомнить пройденный путь. Наверняка в зале были зрители, которые посещали еще первые концерты ансамбля. Мы стремимся создавать оригинальные программы и предлагать слушателям эксклюзивный музыкальный материал, который невозможно услышать в другом исполнении. Молодые авторы пишут современно, интересно и самобытно. Своим музыкальным языком они формируют уникальное творческое лицо ансамбля. Наши музыканты очень разносторонние. Они играют на нескольких инструментах, постоянно находятся в творческом поиске и умеют удивлять зрителя. Например, во время исполнения  «Сарыжайлау» Нургисы Тлендиева музыканты прямо на сцене поменялись инструментами, не прерывая звучания. Такие моменты требуют серьезной подготовки и показывают не только профессиональное мастерство артистов, но и их творческую смелость», – резюмировал маэстро.

Впрочем, праздничный концерт стал для артистов не только подведением итогов первого пятилетия, но и ярким свидетельством творческой зрелости коллектива, его преданности национальному искусству и готовности к новым достижениям. Музыканты подарили зрителям настоящий праздник музыки, ещё раз доказав, что народные традиции продолжают вдохновлять новые поколения исполнителей и слушателей.

#концерт #театр #ансамбль #пятилетие #фольклор #народники

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