В РК изменили процедуру рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца

В частности, теперь лица, желающие получить статус беженцев, должны проходить обязательный медицинский осмотр (ранее было обязательное медицинское освидетельствование), передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для этого заявителю выдается направление на обязательный медицинский осмотр на отсутствие заболеваний, указанных в перечне заболеваний, утвержденном приказом МЗ РК от 30 сентября 2011 года № 664 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан».

Для прохождения обязательного медицинского осмотра устанавливается срок продолжительностью 10 рабочих дней после прохождения собеседования и заполнения опросного листа.