В РК предлагается формирование единого пакета медпомощи и сокращение ГОБМП в два раза

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», передает корреспондент Kazpravda.kz
Как пояснил депутат Асхат Аймагамбетов, проект закона разработан для реализации послания главы государства.
«Документ предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2027 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера минимальной заработной платы. А также уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета», - сказал мажилисмен.