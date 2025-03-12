В РК предлагается формирование единого пакета медпомощи и сокращение ГОБМП в два раза

Как пояснил депутат Асхат Аймагамбетов, проект закона разработан для реализации послания главы государства.

«Документ предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2027 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера минимальной заработной платы. А также уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета», - сказал мажилисмен.