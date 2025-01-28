В Казахстане расширят легальное обращение цифровых активов

Президент,Банки и финансы
160
Гульмира Кунапия
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев одобрил идею легализации криптовалюты в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов.

«В послании я говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов. У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой «серой зоне». В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы», – заключил глава государства.

Он отметил, что в финансовой сфере наметился разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов.

«Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи», – отметил Токаев.

Ранее Нацбанк провел исследование, чтобы разобраться, как безопасно интегрировать криптовалюту в экономику Казахстана.

В ходе Конгресса финансистов в прошлом году Тимур Сулейменов напомнил, что в 2022 году были разрешены криптобиржи на МФЦА. При этом казахстанцы активно вкладываются в этот инструмент. 

По его словам, такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, которые вывели цифровые активы в общую юрисдикцию, а не оставили в рамках финансового центра, как у нас, в объемах торговли обгоняют нас в разы.

«Казахстанцы активно вкладываются в этот инструмент. Если это есть, давайте это разрешим, в том числе криптообменники. Пусть это лучше будет разрешено и урегулировано, нежели вне регуляторного поля, но все равно существует», – заявил Сулейменов.  

#криптовалюта #инфраструктура #легализация

Популярное

Все
Из парка – в зоопарк
Бракованные новостройки
Международный год мира и доверия
Как соблюсти баланс интересов
Инноваторы готовятся к баттлам
Блэкауты в Каражале: время идет – ситуация не меняется
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
Можно ли оцифровать базары?
...Даже в пакетике с чаем
Храните деньги в... биткоинах?
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
Как стать разведчиком
Кто служит музам и науке
Инструмент интеграции науки и образования
Зимняя сказка в Astana Ballet
Песни на все времена
Новый сезон стартовал в столице
Снятию блокады посвящается
Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства
Труд – владыка мира
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
Как поменять пищевые привычки детей?
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
На смену Гарри Поттеру
Учиться будем только на отлично
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

«Даже депутаты чернят репутацию Казахстана»: Токаев - об об…
Более 4 млн обращений граждан поступило в госорганы страны …
Глава государства напомнил министрам и акимам о бюджетной д…
Президент поручил приступить к созданию в стране ядерного к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]