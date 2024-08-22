Казахстан ввел запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Введен в действие приказ Минпромышленности о некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Приказом введен временный запрет на вывоз с территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом.

Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

«Министерство, как уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности, на протяжении последних нескольких лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки. Это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики», – пояснили в Минпроме.

Приказ вступил в действие с 22 августа 2024 года.

Ранее разработчик опубликовал проект данного приказа.