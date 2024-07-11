Вывоз лома черных металлов ж/д транспортом могут запретить в РК

Проект соответствующего НПА представлен общественности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Там пояснили, что в мировой практике применение вторичных металлов в виде сырья является стратегически важным направлением ввиду экологической чистоты и минимальной энергозатратности при его переработке.

«В нашей стране лом и отходы черных и цветных металлов являются единственным и стратегическим видом сырья для 11 отечественных металлургических предприятий. Проектом приказа предусматривается введение временного запрета на вывоз с территории РК лома черных металлов железнодорожным видом транспорта с целью обеспечения внутреннего рынка», – пояснил разработчик.

В соответствии с перечнем существенно важных товаров для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, по которым центральными госорганами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения. Отходы и лом черных металлов закреплены в данном перечне.

Полноценная загрузка отечественных металлургических предприятий вторичным сырьем даст возможность перерабатывать весь объем лома, собираемый внутри страны ломозаготовительными предприятиями, добавили в министерстве.