Почти 500 бурых медведей уничтожат в Румынии

Парламент Румынии в понедельник принял закон, разрешающий отстрел почти 500 медведей в этом году

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Эта цифра увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Смерть молодой туристки после нападения медведя на прошлой неделе вызвала горячие споры в Румынии. Президент Клаус Йоханнис заявил вскоре после инцидента, что количество медведей в стране слишком велико. Депутатов призвали утвердить закон, разрешающий уполномоченным стрелкам в этом году отстрелять в общей сложности 481 бурого медведя. Это более чем вдвое больше, чем в 2023 году, когда было убито 220 медведей, сообщает CBS News.

Согласно тексту закона, Румыния сталкивается с «перенаселенностью» медведей и «тревожной ситуацией», которая приводит к увеличению числа нападений. По оценкам властей, в горном регионе Карпат обитает около 8 000 бурых медведей, что делает его второй по величине популяцией в Европе после России.

За последние 20 лет в Румынии от этих животных погибли 26 человек и 274 получили серьезные ранения. В марте страна уже обратилась к Европейскому Союзу с просьбой «переоценить» статус охраняемых видов.