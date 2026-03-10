В нацкомпании «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ограничениях на трассах из-за ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz

«10 марта в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау местами ожидаются снег и метель. В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», – говорится в тексте обращения.