Визит направлен на укрепление международного сотрудничества, развитие культурных и экономических связей между братскими странами, обмен опытом. В состав делегации вошли генеральный секретарь Союза муниципалитетов тюркского мира Фахри Солак, государственные служащие, депутаты городского совета. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дружественных отношений, культурного и экономического сотрудничества, а также обмена опытом административного управления между двумя странами.

Аким Сауранского района Максат Тангатаров подробно ознакомил делегацию с потенциалом, инвестиционными проектами, историко-культурным наследием района. Визит делегации Союза муниципалитетов тюркского мира стал важным шагом на пути вывода международных отношений на новый уровень. Обмен опытом между двумя сторонами продемонстрировал намерение установить эффективное партнерство как залог реализации совместных будущих проектов.