В селе введен режим ЧС

Общество
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Флора Левина, область Абай

В селе Жетыжар Бескарагайского района у одного из жителей имеются подозрения на заболевание сибирской язвой. Пациент сдал ПЦР-тест, пока диагноз не подтвержден.

Как явствует из официального сообщения областного акимата, «на внеплановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций… принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба».

На въезде в село установили санитарный пост и временно ограничили вывоз сельскохозяйственной продукции. Проводится работа по выяснению причин возникновения инфекции.

Специалисты пояснили, что сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана только при употреблении зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

Информация об объявлении режима ЧС была распространена накануне в мессенджерах и не на шутку обеспокоила жителей области. В ней сообщалось о введении блок-постов, содержался призыв к жителям села не проводить тои, поминки, другие масштабные мероприятия, а также не осуществлять забой скота и не вывозить мясную и молочную продукцию.

Власти призвали население района доверять только сообщениям из официальных источников.

#ЧС #сибирская язва #Жетыжар

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