В селе введен режим ЧС Общество 21 сентября 2023 г. 2:00 123 Флора Левина, область Абай В селе Жетыжар Бескарагайского района у одного из жителей имеются подозрения на заболевание сибирской язвой. Пациент сдал ПЦР-тест, пока диагноз не подтвержден. Как явствует из официального сообщения областного акимата, «на внеплановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций… принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба». На въезде в село установили санитарный пост и временно ограничили вывоз сельскохозяйственной продукции. Проводится работа по выяснению причин возникновения инфекции. Специалисты пояснили, что сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана только при употреблении зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже. Информация об объявлении режима ЧС была распространена накануне в мессенджерах и не на шутку обеспокоила жителей области. В ней сообщалось о введении блок-постов, содержался призыв к жителям села не проводить тои, поминки, другие масштабные мероприятия, а также не осуществлять забой скота и не вывозить мясную и молочную продукцию. Власти призвали население района доверять только сообщениям из официальных источников. #ЧС #сибирская язва #Жетыжар