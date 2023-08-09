В село из города, чтобы заняться делом

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Животноводческим хозяйством ИП «Алга» Ляззат Абильдинова из села Сабынды Коргалжынского района руководит
четыре года.

фото из архива Ляззат Абильдиновой

Жизнь супругов Самата и Ляззат Абильдиновых после переезда из столицы в село, где они с нуля начали свой бизнес, можно сказать, разделилась на «до» и «после». Бывшие сотрудники городских учреждений, расставшись с комфортом и налаженным бытом, поехали в село с твердой уверенностью в том, что делают правильный и осознанный шаг.

Село Сабынды выбрали не случайно – в 65 километрах от столицы, кроме того, это родное село Самата. Первые средства вложили в дело, продав автомобиль, купили на эти деньги пять дойных коров. Но беспородные буренки больше съедали, чем давали молока. Тогда же и пришло понимание: если покупать животных, то только племенных. Со временем на кредитные средства, взятые в фонде «Даму», приобрели несколько коров молочного направления, племенных кобылиц, овец курдючной породы. Построили два добротных помещения под будущую мини-МТФ.

К слову, спроектировали их самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми из Интернета. Например, в просторном чердачном отделении у них сеновал, где помещается более трех тысяч тюков сена. Ляззат вспоминала: как ни искали, не могли нанять людей среди односельчан на постройку баз, пришлось приглашать строителей из соседнего Узбекистана…

Так у супругов началась новая жизнь с ежедневным, без выходных, трудом на земле. Ляззат отмечает, что если в городском прошлом она использовала свой потенциал процентов на 40, то с переездом в село живет на все сто: поднимается с рассветом, крутится как белка в колесе до позднего вечера, не чувствуя усталости ни тогда, ни сейчас. Учились всему на ходу, азы ведения домашнего хозяйства вроде бы знали оба, но теперь им предстояло воплотить в жизнь идеи, живущие в их головах. Оба засучили рукава. Результат не заставил себя ждать. За четыре года супруги наладили бизнес, делая ставку в основном на рынок близлежащей столицы.

Со своей фермы в город они поставляют экологичные продукты – молоко, масло, сметану, творог, курт, кумыс, саумал. Добавим, что продукция ИП «Алга» стала узнаваемой практически сразу, поскольку с самого начала продается в специальной таре с этикетками. Везут фермеры в город и конину, мясо птицы, все пользуется большим спросом. Есть у них постоянные клиенты и в селе Сабынды.

В первые годы, понаблюдав за рынком, сельская бизнесвумен поняла, что спрос в столице на экологически чистую продукцию большой, а предложений для его удовлетворения не так много. Тогда же предприниматели построили на подворье откормочную площадку с убойным цехом. Так что сегодня ИП «Алга» можно было бы назвать одним из уверенно развиваю­щихся подсобных хозяйств района, если бы не одно «но»… Аграрии с городским прошлым, занимаясь производством молока и приготовлением домашних продуктов, достигли своего потолка. Поэтому супруги Абильдиновы строили планы по расширению бизнеса на ближайшую и более отдаленную перспективу. Рассчитывали увеличить дойное поголовье до 50 коров, установить на ферме доильное оборудование с молокопроводом, пригласить на работу местных женщин-домохозяек.

Тогда Ляззат Насымовна рассуждала: «Пока у нас лишь один трактор да автомобиль КамАЗ. Если нам дадут, как обещают в районном акимате, землю, будем расширяться, создадим фермерское хозяйство, возьмем в лизинг сельхозтехнику для сенокоса, чтобы самим обеспечивать молочную ферму кормами…»

Сегодня, спустя четыре года, их планы по развитию бизнеса пока так и остаются на бумаге. Землю им не выделили, а для содержания растущего поголовья в зимнее время нужен хороший запас кормов, которые стоят очень недешево. Правда, с заготовкой сенажа и зерна удается договариваться с местными фермерами, но все это, как говорится, «влетает в копеечку». Поэтому дойный гурт пришлось сократить, оставив лишь шесть буренок. Так что молочная ферма поневоле стала откормочной площадкой. Упор здесь сделали на производство кумыса и откорм лошадей, увеличив их поголовье до 50. Возможно, чуть позже займутся и откормом КРС. Расширить хозяйство в сторону молочного производства, как того хотела бы Ляззат Абильдинова, пока нельзя. Все упирается в отсутствие пахотных и пастбищных угодий. В районном акимате руководителю ИП «Алга» на все ее обращения отвечают одно: свободной земли в их округе нет.

Тем не менее сельские предприниматели продолжают работать, как всегда, ответственно подходя к делу, продолжают снабжать столичный рынок свежей продукцией.

Кстати, хозяйка фермы Ляззат Абильдинова находит время, чтобы вести свой блог о жизни фермера в Instagram, выкладывает Stories, рассказывая подписчикам о своих сельских буднях. «Может, кому-то наш опыт переезда в село покажется интересным», – говорит она.

#село #фермеры #ферма #животноводство #Сабынды

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