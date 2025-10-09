В Семее открылась художественная выставка «12–54»

59
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Свои работы на выставке представили ученики художественной школы Михаила Пауцкого. Что касается названия, то оно связано с возрастом авторов: самому юному участнику 12 лет, самой взрослой участнице – 54. Все они занимаются творчеством в свободное от учебы или работы время.

фото автора

Экспозиция из более чем восьмидесяти работ развернулась в холле Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоев­ского. На стенах соседствуют зимние метели и летние рассветы, городские улицы и деревенские домики, пластичная танцовщица и пушистый кот, поймавший осень в свои лапы. Сочные натюрморты, лирические пейзажи, образные портреты, сюжетные работы заставляют замедлить движение, окунуться в мгновения, запечатленные на холстах.

Одна из участниц выставки – Гульмира Жантуарова (на снимке), преподаватель танцев – признается, что впервые взяла кисть в руки всего пять лет назад, хотя мечтала об этом с детства.

– Мой папа хорошо рисовал, и у меня появилось желание попробовать. И вот во время коронавируса решилась. Приятельница порекомендовала студию Михаила. Очень благодарна ему. Во-первых, это великолепный человек, с которым мы подружились. И в то же время он прекрасный преподаватель. Счастлива, потому что у меня теперь есть замечательное хобби. Для меня это вдохновение и возможность прикоснуться к прекрасному, – говорит Гульмира.

Свои натюрморты с фруктами она напи­сала для дочери. Молодожены недавно приобрели квартиру в Павлодаре, и картины украсят стены новенькой кухни.

Для самого Михаила Пауцкого нынешняя выставка – своего рода отчет.

– Это отчетная выставка наших учеников. Ограничений по возрасту у нас в студии нет. У каждого из приходящих свой путь, своя история, но всех их объеди­няет любовь к искусству, – говорит Михаил.

#Семей #выставка #художественная школа #«12–54»

