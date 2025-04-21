В Семее прошел этно-кулинарный конкурс «Ақ бауырсақ»

Культура
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Уникальное мероприятие, объединившее вкус и традиции, собрало представителей различных национальностей, которые продемонстрировали разнообразные виды баурсаков, характерные для их народной кухни, тем самым подчеркнув богатство национального кулинарного наследия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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24 участника из казахского, русского, немецкого, татарского, узбекского и украинского  этно-культурных центров представили не только свои кулинарные навыки, но и поделились семейными воспоминаниями, связанными с традиционными блюдами.

В ходе мероприятия заместитель председателя Городского совета ветеранов Татьяна Жекенкызы отметила сакральное значение баурсака в культуре казахского народа.

— В Доме дружбы проходит мероприятие с важной воспитательной ценностью — «Ақ бауырсақ». Казахский дастархан всегда отличался наличием баурсака. Сегодня 24 участника представили свои национальные баурсаки и шелпеки. Это — яркий пример дружбы между этносами, — сказала она.

Гости мероприятия смогли не только продегустировать традиционные блюда, но и познакомиться с особенностями кухонь различных этносов, узнать состав и способы приготовления каждого представленного баурсака.

В завершение мероприятия были награждены лучшие участники, конкурсантам вручены памятные подарки.

#Семей #конкурс #бауырсак

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