В рамках празднования 180-летия со дня рождения Абая Кунанбаева в центре «Ес-аймақ» в Семее прошел литературный вечер, посвященный великому акыну

Фото автора

В этот день состоялась презентация двух значимых изданий: энциклопедии «Абай жолы» писателя, лауреата международной литературной премии «Алаш» Аскара Алтая и книги «Абай Кунанбайұлы кім?» — автора Багашара Турсунбайулы, лауреата государственной молодежной премии «Дарын», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Обе книги представляют собой ценные труды, открывающие глубокий духовный мир Абая и позволяющие по-новому взглянуть на его творческое и философское наследие. Энциклопедический и просветительский характер изданий делает их значимым духовным вкладом в казахскую литературу и культурное пространство.

На мероприятии присутствовали известные деятели общественности и литературы. Среди почетных гостей – депутат Мажилиса Парламента РК, поэт Жанарбек Ашимжанов, профессор, доктор филологических наук Арап Еспенбетов, поэт Асылан Тилеген, писатель, документалист Канат Тлеухан.

Модератором вечера выступил доктор филологических наук, профессор, поэт Бауыржан Жакып. В своtм выступлении он подчеркнул важность подобных изданий в популяризации наследия Абая и выразил авторам искреннюю благодарность.

Презентация двух книг стала не просто продолжением череды мероприятий, приуроченных к юбилею великого акына, но и весомым вкладом в духовное развитие нации. На презентации заместитель руководителя аппарата акима области Ербол Алшынбай зачитал поздравление главы региона Берика Уали.