В Семее стартовал проект против бытового насилия

Закон и Порядок
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Новый проект под названием «Формирование культуры против бытового насилия» призван консолидировать комплекс мер по противодействию абьюзу и домашней тирании, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– К сожалению, несмотря на принимаемые меры, бытовое насилие продолжает оставаться серьезной социальной проблемой, требующей пристального внимания и комплексных мер, как у нас в области, так и по республике в целом. Проект «Формирование культуры против бытового насилия» направлен на решение данной проблемы, я выступаю в качестве координатора, готова сопровождать проект, с целью убедиться, что информационная, психологическая и юридическая помощь дойдёт до тех, кто в ней нуждается, - подчеркнула депутат маслихата области Абай Анжела Маслова.

Главные задачи проекта – это проведение семинаров и тренингов, на которых участники будут получать исчерпывающие знания по вопросам предупреждения и выявления случаев бытового насилия. Эта работа будет проводиться и с психологами, работающими в учреждениях образования.

– В ноябре этого года состоится областная конференция, приуроченная к Международной акции «16 дней активных действий против гендерного насилия». На мероприятие будут приглашены 60 участников со всех районов и городов области. Мы надеемся, что наш труд позволит снизить уровень латентного бытового насилия и вовлечь широкий круг людей в борьбу с этим явлением, - заключила Анжела Маслова.

Директор Центра поддержки семьи и жертв бытового насилия города Семей Назым Шакаева добавила, что открытие кризисных центров по всей стране – это еще один шаг на пути избавления от домашнего насилия.

–  В настоящее время существует 49 кризисных центров. В 2023 году в Семее был открыт кризисный центр на 25 койко-мест.  Основная цель кризисного центра – протянуть руку помощи женщинам и детясм, подвергшимся домашнему насилию, оказать психологическую и социально-правовую помощь, а также предотвратить домашнее насилие против женщин и детей, - сказала Назым Шакаева.

По словам спикера, с момента открытия кризисного центра в Семее, помощь получила 151 семья (307 человек, из них 156 детей), в том числе жители из разных областей, районов и сел.

#Семей #бытовое насилие

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