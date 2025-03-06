В Семее военнослужащий спас пятилетнюю девочку на оживленной дороге

Военнослужащий одной из воинских частей Абайского гарнизона майор Саят Оразбаев проявил решительность и смелость, спасая пятилетнюю девочку, оказавшуюся на проезжей части без присмотра

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Инцидент произошел, когда военнослужащий, выйдя из подземного перехода напротив площади Ауэзова, заметил девочку, стоявшую посреди дороги с интенсивным движением, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Без колебаний он бросился к ребенку и с молниеносной скоростью вынес ее в безопасное место, тем самым предотвратив возможную трагедию.

– Не видел, откуда и каким образом ребенок оказался на дороге. Она шла по проезжей части одна с куклой в руках. Оценив ситуацию, я постарался действовать быстро и безопасно для девочки, – рассказал о поступке майор Оразбаев.

После спасения девочка была отведена в ближайший участок полиции, где полицейские приступили к поиску ее родителей.

Руководство воинской части выразило благодарность майору Оразбаеву за его отважный поступок, который благополучно разрешил опасную ситуацию для ребенка и водителей.

Стоит отметить, что майор Саят Оразбаев служит в воинской части с февраля прошлого года. Вместе с супругой он воспитывает двоих детей. Его поступок является ярким примером того, что чужих детей не бывает.