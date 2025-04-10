Ярким примером успешного сотрудничества между образовательными учреждениями и предприя­тиями является партнерство ТОО «Радуга» и Бескольской школы-колледжа. Дуальное обучение стало мощным инструментом подготовки квалифицированных специалистов. Студенты Бескольской школы-колледжа уже зарабатывают до 200 тыс. тенге в месяц.

Фото Палаты предпринимателей СКО

ТОО «Радуга» – это многопрофильный индустриальный парк, который включает в себя несколько крупных производств, таких как завод металлопластиковых изделий, фабрики моющих средств и бумажных изделий. Несмотря на широкий спектр деятельности, ключевым элементом успеха компании является внимание к подготовке кад­ров. Понимание того, что для развития предприятия необходимы высококвалифицированные специалисты, привело руководство «Радуги» к созданию собственного учебного заведения.

Колледж при ТОО «Радуга» был открыт в 2021 году с целью обеспечения предприя­тия квалифицированными кадрами, которые могли бы работать на самых современных станках с программным управлением. Студенты специальности «технология машиностроения» с квалификацией «оператор станков с программным управлением» обучаются не только теории, но и получают ценный прак­тический опыт.

Директор палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области Есжан Оразалин отметил важность такого сотрудничества для региона:

– Все выпускники колледжа, обучающиеся по системе дуального образования, гарантированно трудоустраиваются на предприятии. Это не только решает проблему нехватки специалистов в регионе, но и значительно улучшает профессиональную подготовку молодежи.

Одно из ключевых преимуществ дуального образования – оплачиваемая производственная практика, которая начинается со второго курса. Студенты получают компенсацию за свою работу, что помогает им не только развивать профессиональные навыки, но и обеспечивать себя в процессе обучения.

– С первого дня студенты проходят практику на 13 участках предприятия, что дает шанс ознакомиться с реальной производственной деятельностью и приобрести навыки работы на современных станках, – отметил мастер производственного обучения Бескольской школы-колледжа Сергей Азоян.

Студенты второго курса получают компенсационные выплаты, которые примерно равны стипендии (около 60 тыс. тенге), а на третьем курсе сумма выплаты увеличивается до 70–80% от заработной платы сотрудника. Для студентов такое обучение – это не только шанс заработать во время учебы, но и отличная возможность для карьерного роста.

Студент 3-го курса Михаил Шиломенцев поделился своим опытом:

– Мне нравится, что моя прак­тика оплачивается. Сейчас я получаю в среднем 140 тысяч тенге, а с учетом стипендии выходит около 200 тысяч. После окончания учебы я остаюсь работать в ТОО «Радуга», и моя зарплата, безусловно, увеличится.

Таким образом, система дуального обучения помогает студентам не только развивать профессиональные навыки, но и укрепляет их уверенность в собственных силах.

Сотрудничество образовательных учреждений и предприятий играет важную роль в развитии экономики Северо-Казахстанской облас­ти. Взаимовыгодное сотрудничество помогает создавать стабильный и высококвалифицированный кадровый потенциал, который становится основой успешного будущего региона.