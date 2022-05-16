В шести регионах Казахстана наказали глав департаментов экологии

Генеральная прокуратура РК наказала руководителей департаментов экологии 6 регионов Казахстана, а также должностных лиц профильного министерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надозорного органа страны.

В последнее время участились жалобы казахстанцев на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов. В этой связи Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства.

«Прокуроры выявили 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных мест, без утилизации и переработки. К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках.

По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге», – привели пример в главном надзорном органе страны.

Не снижаются объемы несанкционированных свалок, отметили в Генпрокуратуре.

По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. незаконных полигонов.

Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы.

«За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.

Экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге», – сообщили в ведомстве.

По итогам проверки Правительству внесено представление об устранении нарушений законности.