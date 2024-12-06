В школах ввели уроки личной безопасности
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Об этом на заседании «круглого стола» в СЦК сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан. По его словам, дети освоили все темы, запланированные с начала учебного года по настоящее время, включая основы личной безопасности, правила безопасного поведения в общественных местах, на улице, дома и в Интернете. До конца учебного года они будут повторять и закреплять изученный материал, уделяя особое внимание безопасному использованию цифровых технологий, онлайн-угрозам, а также развитию навыков ответственного и критического анализа.