В школах ввели уроки личной безопасности

Образование
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Об этом на заседании «круг­лого стола» в СЦК сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан. По его словам, дети освоили все темы, запланированные с начала учебного года по настоящее время, включая основы личной безопасности, правила безопасного поведения в общественных местах, на улице, дома и в Интернете. До конца учебного года они будут повторять и закреплять изученный материал, уделяя особое внимание безопасному использованию цифро­вых технологий, онлайн-угрозам, а также развитию навыков ответственного и критического анализа.

коллаж из архива «КП»

– Эти уроки не только дают детям знания и практические навыки для обеспечения их собственной безопас­ности, но и помогают развивать у них социальную ответственность и уверенность в собственных силах, – прокомментировал вице-министр.

Занятия проводятся еженедельно в рамках классного часа продолжительностью 10 минут с повторением тем трижды в год. В ходе уроков используются практические советы, интерактивные методы обучения, видеоролики и игры, что помогает сделать материал доступным и интересным для детей всех возрастных групп. Едил Оспан также остановился на важности эмоционального благополучия несовершеннолетних и рассказал о реализации антибуллинговой программы «ДосболLIKE».

Ее апробация продолжается в девяти регионах страны. Программа нацелена на создание безопасной и поддерживающей среды в школах. В проекте участвуют около 70 тыс. учеников и более 5 тыс. педагогов и сотрудников образовательных организаций.

– Мы ожидаем, что положительные результаты пилотного проекта станут основой для его дальнейшего внедрения по всей стране, – подчерк­нул Едил Оспан.

Пилотная программа реализуется в 50 школах в регионах Абай, Жетысу, Улытау, Атырау, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в городах Астане и Алматы. Апробация продлится до конца учебного года для оценки эффективности программы.

Едил Оспан также рассказал о внедрении новой формы семейного устройства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приемной профессиональной семьи. Эта инициатива направлена на повышение качества жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

– Каждый ребенок должен жить в семье. Это не просто право, но и необходимость для полноценного развития личности. По поручению Главы государства разработаны поправки по реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Законодательством гарантированы детям важные права: на жизнь, безопасность, образование, социальное обеспечение, охрану здоровья и многое другое. Мы продолжаем работу по созданию безопас­ной и эргономичной обучающей среды, – отметил вице-министр.

С этого года в целях повышения уровня заботы и социальной интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, введен институт наставничества. Эта программа поможет детям адаптироваться в обществе и быстрее найти свой жизненный путь.

#Образование #школа #уроки #СЦК #личная безопасность

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