В школах ждут учителей

Образование
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Наблюдаемое в последние годы интенсивное строи­тельство школ в Алматинской области обнажило проб­лему нехватки педагогических кадров. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, нас­читывается свыше 2 200 вакант­ных должностей для учителей, в том числе молодых специалистов. Востребованы преподаватели начальных классов, казахского, русского и английского языков, литературы, математики, физики, химии, биологии, информатики и других предметов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

По данным местных властей, в текущем году в рамках национального проекта «Келешек мектептері» планируется открытие в регионе 17 школ, рассчитанных на 13 800 учащихся. Это почти вдвое больше прошлогоднего показателя, когда ввели в строй 9 учебных заведений. Практически каждое из них оснащено современным оборудованием – STEM- и робототехническими кабинетами, инклюзивными центрами, биб­лиотеками, мастерскими, спортивными и актовыми залами, просторными столовыми.

К слову, реализация проекта способствует решению важной задачи по ликвидации дефицита ученических мест. Так, только в густонаселенном Карасайском районе благодаря открытию комфортных учебных заведений число трехсменных школ сократилось в шесть раз – с 12 до 2. Как заверяют представители местных властей, с учетом завершения в текущем году строительства трех новых объектов трехсменный формат обучения в районе будет полностью ликвидирован.

Еще два года назад в Алматинской области насчитывалось 52 школы с трехсменным обучением. Число их постоянно росло по причинам высокой миграции из других регионов страны и демографического роста. Сегодня таких объектов осталось 30.

К примеру, в старой школе села Кокозек, рассчитанной на 500 ученических мест, некогда обучалось свыше двух тысяч детей. Однажды здесь пришлось сформировать 13 (!) классов первоклашек. Учителя перешли даже на шестидневный график работы, чтобы не пострадало качество учебного процесса. Теперь эти мытарства позади. В построенной здесь школе будущего созданы все необходимые условия для получения детьми качественных знаний.

Проект «Келешек мектептері», осуществляемый в рамках государственно-частного партнерства, позволил трудоустроить без малого 1 тыс. педагогов, в том числе свыше ста молодых учителей, делающих первые шаги в профессии.

Среди них – победители и призеры республиканских и областных конкурсов в сфере образования Улмекен Килыбаева, Ляззат Бекзак, Асем Амангельды, Мадина Самсабаева, Назерке Алпысбаева. Все они новаторы, применяющие на уроках современные методики, развивающие у детей критическое и логическое мышление, лидерские качества, рациональность. В частности, Гулдана Шарафутдинова из села Узынагаш внедряет элементы искусственного интеллекта, старается сделать учебный процесс интересным и доступным для подопечных.

#Образование #школа #Алматинская область #Келешек мектептері

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