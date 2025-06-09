В Шу открылось современное депо на 100 новых рабочих мест

Экономика
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В Жамбылской области успешно реализован один из крупных инвестиционных проектов — в Шуском районе введено в эксплуатацию современное железнодорожное депо.

Фото: Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, представители Министерства транспорта РК, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и руководители проекта.

— Открытие нового депо в Шу станет серьёзным импульсом для развития железнодорожной инфраструктуры страны и усиления её транзитного потенциала, — отметил в приветственной речи Ербол Карашукеев.

Глава региона подчеркнул, что в области успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты в соответствии с поручениями Президента страны. Он также добавил, что деловые круги проявляют высокий уровень доверия к экономическому потенциалу Жамбылской области.

В инвестиционном портфеле региона — 62 проекта на общую сумму 3,7 трлн тенге, запланированные к реализации в период с 2025 по 2028 годы. В 2025 году планируется запуск 30 проектов на сумму 175,2 млрд тенге, благодаря которым будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Строительство депо за два года завершила одна из ведущих французских компаний — Alstom. Общий объём инвестиций составил более 4 млрд тенге. С вводом объекта в эксплуатацию для местных жителей создадут 100 новых рабочих мест.

Новый объект предназначен для технического обслуживания электровозов серий KZ4 и KZ8, находящихся в эксплуатации КТЖ.

Работа предприятия будет вестись в полном соответствии с международными стандартами. По словам специалистов, здесь строго соблюдаются требования промышленной и экологической безопасности. Оснащённое современным оборудованием депо способно обслуживать около 120 электровозов в месяц и до 1 500 в год.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова отметила, что данный проект стал наглядным примером успешного сотрудничества в рамках устойчивого стратегического партнёрства между двумя странами.

Управляющий директор компании Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе выразил благодарность казахстанской стороне за оказанное доверие и продуктивное двустороннее сотрудничество.

Аким области совместно с почётными гостями осмотрел предприятие и пожелал его коллективу успешной работы.

#Шу #рабочие места #депо

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