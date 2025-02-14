В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию

Департаментом КНБ по г. Шымкент при координации органов прокуратуры пресечена незаконная деятельность по изготовлению наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: КНБ РК

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства «альфа-PVP», 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось о ликвидации крупной нарколаборатории в Караганде. Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.