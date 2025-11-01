В воздухе чувствуется напряжение – не только от жара сварки, но и от внутреннего огня участников. Шесть специалистов решились выйти на арену профессионального мастерства, чтобы доказать: рабочие профессии сегодня – это престиж, интеллект и инновации.

– Наши участники – уже победители! – подчеркивает член жюри, внештатный тренер Talap Мухтар Рысбек. – Они не побоя­лись показать свои навыки и вдохновляют новое поколение рабочих Казахстана.

Среди участников – мастера, за плечами которых десятки лет практики. Их имена уже известны в профессиональной среде. Это мастера производственного обучения: Туркестанского индустриально-строительного колледжа – Ихтияр Юлдашев, Колледжа энергетики и связи города Шымкента – Саят Стамбул, Шымкентского аграрно-технического колледжа – Шерзод Адашев, Шиелийского индустриально-аграрного колледжа – Кайрат Башаров, Индустриально-технического колледжа – Дулат Тойымбетов и недавний выпускник Аграрно-технического колледжа им. Д. Кунаева – Бахрид Юлдашев.

Участникам предстояло пройти три модуля и на каждом продемонстрировать разные стороны мастерства: точность сварки, соблюдение техники безопасности, качество шва.

– Сварщик должен не просто соединить металл, он должен понять его характер, почувствовать температуру, напряжение, пластичность, – улыбается Кайрат Башаров, в итоге ставший победителем конкурса, набрав 84 балла. – Это творчество, только вместо кисти у нас электрод.

Второе место досталось Саяту Стамбулу, результат которого – 80 баллов. Третье место разделили Шерзод Адашев и Бахрид Юлдашев. Победителем в номинации «Инновационный сварщик» назван Дулат Тойымбетов, а в номинации «Творческий сварщик» – Ихтияр Юлдашев. Победители поедут в декабре в Астану, где представят свой регион на чемпионате WorldSkills Kazakhstan 2025.

Сегодня профессия сварщика – это не только труд и опыт, но и технологии. В Индустриально-техническом колледже студенты учатся на оборудовании, соответствующем мировым стандартам. Благодаря проекту «Жас Маман» здесь появились современные итальянские сварочные аппараты, а обучение проходит с использованием виртуальной реальности.

– У нас есть VR-тренажер, – рассказывает преподаватель информатики Спабек Багдаулет. – Студент надевает шлем, и программа анализирует качество швов. Лишь после успешного прохождения виртуального этапа его допускают к реальной сварке. Это снижает риски и повышает качество подготовки.

Технологии позволяют выпускникам не просто учиться, но и готовиться к участию в международных чемпионатах. Пример тому – Алексей Мирахимов, выпускник и ныне мастер колледжа. Его имя известно далеко за пределами Казахстана. В 2024 году он вошел в пятерку лучших на чемпионате мира WorldSkills во Франции, а год спустя занял третье место на чемпионате Европы, проходившем в Дании. Сейчас он готовит своих учеников к чемпионату Казахстана и планирует участие в WorldSkills мира в Шанхае в 2026 году.

– Я окончил Индустриально-технический колледж и остался работать здесь, – делится своей историей Алексей Мирахимов, не отрывая взгляда от работающего станка с ЧПУ. – Хочу, чтобы мои ученики достигли большего. Мы готовим ребят к чемпио­натам Казахстана, а потом – к состязаниям мирового уровня.

Для учащихся колледжа Алексей Мирахимов – пример того, как можно добиться успеха, оставаясь верным делу, которое выбрал душой.

2025-й в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий – символичный шаг, подчеркивающий важность тех, кто соз­дает, строит и обеспечивает жизнь страны.

– Проведение конкурса – важный сигнал для выпускников школ и их родителей: рабочие специальности востребованы и престижны, – уверен директор колледжа Тлек Исахметов. – Работодатели заключают договоры с нашими учащимися еще до окончания учебы. Спрос на выпускников большой.

Колледж готовит специалистов по электрогазосварке, электромонтажу, слесарному делу, программированию и работе на станках с ЧПУ. География учащихся ежегодно расширяется – сюда приезжают молодые люди из разных регионов Казахстана.

Рабочие профессии – это не прошлое, а будущее Казахстана. И этот конкурс стал еще одним доказательством: те, кто умеет работать руками и сердцем, куют не только металл, но и будущее страны.