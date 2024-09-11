В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах Общество 11 сентября 2024 г. 2:02 5 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Прокуратура Шымкента завершила проверку законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских учреждениях города. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Выяснилось, что 3 915 горожан не получали положенные им бесплатные препараты, необходимые для поддержания здоровья. Все они имеют хронические заболевания и состоят на диспансерном учете. Между тем обеспечение гарантированного доступа к лекарствам и качественной медицинской помощи – важнейшее условие поддержания здоровья населения. Нарушения выявлены во всех 12 городских поликлиниках. Надзорный орган предъявил претензии руководителям медицинских учреждений. Главные врачи привлечены к административной ответственности по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Общая сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов тенге. Наказаны также 108 медицинских работников, допустивших серьезные упущения в своей работе. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. #медицина #Шымкент #проверка #штраф #лекарства