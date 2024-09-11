В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах

Общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Прокуратура Шымкента завершила проверку законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских учреждениях города.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выяснилось, что 3 915 горожан не получали положенные им бесплатные препараты, необходимые для поддержания здоровья. Все они имеют хронические заболевания и состоят на диспансерном учете. Между тем обеспечение гарантированного дос­тупа к лекарствам и качественной медицинской помощи – важнейшее условие поддержания здоровья населения.

Нарушения выявлены во всех 12 городских поликлиниках. Надзорный орган предъявил претензии руководителям медицинских учреждений. Главные врачи привлечены к админис­тративной ответственности по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Общая сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов тенге. Наказаны также 108 медицинских работников, допустивших серьезные упущения в своей работе. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

#медицина #Шымкент #проверка #штраф #лекарства

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