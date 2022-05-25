В системе продаж ж/д билетов теперь не будет монополиста

Право продавать билеты на железнодорожный транспорт теперь будет не только у системы «Мобиус», но и у других операторов. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана в ходе обсуждения поправок по вопросам транспорта сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил депутат Рашит Акимов, сегодня пассажиры могут покупать билеты на самолеты на различных платформах, включая сайты самих авиакомпаний. Однако в сфере железнодорожного транспорта продажа и бронирование билетов и осуществляются только через автоматизированную систему компании «Қазақстан темір жолы».

«В связи с этим депутатами было предложено децентрализовать продажу билетов на ж/д транспорт и предоставить другим перевозчикам такое же право самостоятельно продавать билеты. Предполагается, что данная поправка положительно повлияет на развитие конкуренции в данной сфере, у пассажиров появится возможность покупать билеты по тем или иным ценам. Поясните, почему до настоящего времени другие перевозчики в сфере железнодорожного транспорта были ограничены в возможности продажи билетов?» – поинтересовался мажилисмен.

Как признал глава МИИР Каирбек Ускенбаев, ситуация с монополизацией продажи железнодорожных билетов – это «давняя история».

«Еще буквально 3-4 года назад очень много нареканий было связано с перекупщиками с перепродажей билетов. Раньше система железных дорог работала в системе АСУ «Экспресс» – это международная система, где видно расписание всех поездов по всем странам СНГ. Однако данная система не защищала продажу билету от перекупщиков. Поэтому в ҚТЖ была внедрена система «Мобиус». Правильно вы говорите, только возможность введения альтернативного доступа к этой системе других электронных цифровых систем позволяет навести порядок, поэтому полностью поддерживаем предложение депутатов о внедрении альтернативных систем», – сказал министр.

Он также сообщил, что сейчас частные перевозчики разрабатывают аналогичную систему, и они готовы подключаться к АСУ «Экспресс».

«Я думаю, что эта норма позитивно скажется на оказании услуг в данной сфере», – считает министр.