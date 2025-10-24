В районе Шал акына Северо-Казахстанской области открылся первый в Казахстане районный креативный IT-центр Esil.AI, созданный при поддержке акимата региона и регионального креативного IT-хаба SKO hub, передает корреспондент Kazpravda.kz

Центр призван развивать цифровую грамотность, IT-предпринимательство и инновационное мышление среди жителей сельских районов. Уже на старте здесь предложены инициативы, способные изменить подход к аграрным процессам и сельскому предпринимательству, сообщает акимат СКО.

Открытие Esil.AI стало частью регионального проекта Digital Keruen, направленного на вовлечение сельчан в цифровую экономику, развитие технологического предпринимательства и создание рабочих мест. На открытии присутствовал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, отметивший значимость проекта для региона. Глава региона надеется, что в будущем такой опыт СКО будет тиражироваться за пределами области.

«По поручению главы государства, на примере успешной коллаборации IT и креатива в Qyzyljar Creative Center в Петропавловске, мы будем создавать такие площадки в районах, и сегодня первый районный IT-центр открыт в Сергеевке. Большинство населения области проживает в сельской местности. В этих условиях особенно востребованы кадры, владеющие современными цифровыми навыками и искусственным интеллектом. Поэтому развитие цифровой инфраструктуры необходимо осуществлять именно на местах», - подчеркнул глава региона.

IT-центр разместился в здании районной библиотеки в городе Сергеевка. В перспективе - создание специализированных лабораторий по направлениям виртуальная реальность, искусственный интеллект, 3D-моделирование, дроны, робототехника. IT-центр Esil.AI и SKO hub, действующий на базе Qyzyljar Creative Center в Петропавловске, объединены в единую сеть, которая в будущем охватит все районы области.

В Esil.AI уже стартовали курсы по искусственному интеллекту, цифровой грамотности и базовым компьютерным навыкам, а также по дизайну и креативным профессиям. В день открытия команда SKO hub провела форсайт-сессию с участием представителей бизнеса, госсектора и образования. Участники проанализировали текущее состояние цифровизации района и разработали дорожную карту до 2027 года.

«Мы ориентируемся на обучение школьников и молодежи, подготовку специалистов и повышение квалификации кадров. Важно, чтобы IT-центр стал площадкой, где решаются практические технологические задачи предприятий», - отметила руководитель SKO hub Нургуль Булатова.

Согласно стратегии развития Esil.AI, к 2027 году центр планирует обучить более 2500 человек, подготовить 50+ IT-специалистов, запустить не менее 5 стартап-проектов и открыть 3 специализированные лаборатории. Со следующего года для расширения деятельности IT-центра планируется привлекать частные инвестиции, гранты и партнерства.

Esil.AI уже стал площадкой для разработки первых инновационных решений. В ходе открытия был представлен проект автоматической сортировки картофеля с использованием технологий искусственного интеллекта.

«На одном из перерабатывающих предприятий возникла проблема нехватки рабочих рук для сортировки картофеля. Мы предложили решение с применением компьютерного зрения и роботизированной руки, которая определяет, где картофель, а где мусор. Это пример того, как технологии помогают решать реальные задачи села», — рассказал амбассадор SKO hub Евгений Ротькин.

Почти половина населения СКО живет в сельской местности, где активно растет предпринимательство и создаются новые рабочие места. Esil.AI станет важным центром кадрового развития района: здесь будут обучать и переобучать сотрудников, давать практические навыки и помогать предприятиям внедрять цифровые решения. В ближайшие месяцы такие IT-центры появятся и в других районах области. В Esil.AI также есть зона для общения, обмена идеями и совместной работы. Особенно вдохновляет, что первыми сюда пришли люди труда - ветераны села: они активно включились в обсуждения и показали, что опыт и инновации идут рука об руку.