Особое место в конституционном реформировании отводится укреплению системы защиты прав и свобод

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятая на всенародном референдуме 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан стала фундаментом государственности. При этом одной из главных отличительных черт нашего Основного закона выступает его гуманистическое содержание.

Уже в первой статье Конституции провозглашается, что Рес­публика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. И эти положения не являются формальными декларациями – они стали основой внутренней политики, развития законодательства и государственной стратегии.

По мнению экспертов, конс­титуционное закрепление верховенства прав человека стало важнейшим шагом при переходе от административно-командной модели управления к модели правового государства нового типа. Именно вокруг идеи достоинства личности и ее защищенности перед законом выстраивается деятельность всех ключевых инс­титутов суверенного Казахстана.

За прошедшие десятилетия государство продемонстрировало готовность постепенно, но последовательно усиливать механизмы защиты прав и свобод граждан, делая этот процесс открытым, институционально оформленным и подкрепленным международными обязательствами. Таким образом, права человека в условиях суверенного Казахстана приобрели не только внутригосударственное значение, но и стали индикатором международной легитимности.

Конституция Казахстана, сохраняя базовые положения, доказала свою гибкость: с учетом времени и вызовов она последовательно развивается, включая в правовое поле новые механизмы, нормы, институты. Одним из таких шагов стало придание конституционного статуса институту уполномоченного по правам человека в ходе реформы 2022 года. Тем самым Казахстан четко обозначил курс на усиление правозащитной инфраструктуры в духе международных стандартов, включая Парижские принципы ООН.

– Основываясь на международном опыте, можно с уверенностью сказать, что Казахстан присоединился к развитым странам, где деятельность национальных правозащитных учреждений регулируется Конституцией и конституционными законами, что является признаком демократичности и зрелости. Помимо этого, реформы повысили доступность правозащитных возможностей для граждан, включая обращение в самую высшую инстанцию – Конституционный суд, – отмечает уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Претерпел изменения и сам инс­титут омбудсмена: если раньше его работа в основном сводилась к рассмотрению поступающих жалоб, то сегодня речь идет о деятельной правозащите, включая мониторинг мест принудительного содержания, законодательные инициативы, правовое просвещение и взаимодействие с судебной и исполнительной властью.

Одним из важных достижений последних лет стало создание сети региональных представителей уполномоченного по правам человека, действующих на местах во всех областях страны. Это поз­волило институционально приб­лизить защиту прав человека к гражданам, обеспечив прямую и доступную коммуникацию.

По словам омбудсмена, число обращений граждан выросло почти в четыре раза. Если ранее ежегодно поступало около 1 800 заявлений, то в прошлом году их было уже свыше 6 900. Это, по мнению экс­пертов, говорит не только о рос­те доверия к институту, но и о повышении правовой культуры, правосознания населения.

Важное место в работе института занимает мониторинг мест лишения свободы и других закрытых учреждений. Если раньше эту функцию преимущественно выполняли члены Национального превентивного механизма (НПМ), то сегодня активное участие в проверках принимает непосредственно аппарат уполномоченного по правам человека.

В 2024 году омбудсменом было совершено почти 800 визитов в учреждения закрытого типа, это значительно превышает показатели предыдущих лет. Мониторинг касается условий содержания в СИЗО, колониях, специальных интернатах и других заведениях, где возможны нарушения прав граждан.

Также омбудсмен участвует в разработке и продвижении законодательных инициатив. Только за прошлый год в адрес государственных органов было направлено более 20 конкретных предложений. Значительная часть из них уже получила нормативное оформление. В числе наиболее заметных – закон о противодействии семейно-бытовому насилию, принятый с учетом рекомендаций уполномоченного по правам человека.

Стоит отметить, что путь инс­титуционализации прав человека стал общим трендом для всего региона Центральной Азии.

По мнению первого заместителя директора Национального центра по правам человека Узбекистана Мирзатилло Тиллабаева, государства региона последовательно движутся в сторону конституционной зрелости и современного правопонимания.

– Мы живем в век глобальных реформ, только за его первые два десятилетия в мире было принято 57 новых конституций. Страны Центральной Азии не остались в стороне – наши основные законы эволюционируют в сторону большей открытости, социальной ответственности и международной интеграции, – считает спикер.

Каковы же универсальные характеристики тенденций конституционно-правовой универсализации стран региона? По мнению Мирзатилло Тиллабаева, во-первых, динамичное конституционное реформирование проводится исходя из требований развития самого общества, модернизации государства, учитывая естественные географические, историчес­кие, национальные, культурные, внутриполитические и другие особенности каждой страны.

– Развитие наших основных законов характеризуется интернационализацией, то есть испытывает заметное влияние общепризнанных принципов и норм международного права. Содержание разделов, касающихся прав и свобод человека, свидетельствует об успешной имплементации международного права в нацио­нальные законодательства, – отмечает эксперт.

ООН закрепляет за каждым государством право на суверенность разработки и принятия Основного закона, и сегодня не существует одной уникальной модели этого процесса. Как отмечает Мирзатилло Тиллабаев, Казахстан в этом отношении характеризуется широким участием народа в принимаемых конституционных реформах, а также прозрачностью, открытостью, инклюзивностью данной работы, что соответствует основным требованиям демократического процесса разработки конституционных предложений.

– Еще одна особенность конс­титуционного реформирования наших стран – усиление гарантий действенной защиты прав и свобод человека и утверждение конс­титуционно-правового статуса омбудсмена. В Узбекистане также закреплен конституционный статус национальных правозащитных институтов, – поделился замглавы Национального центра РУ по правам человека.

Еще один большой вызов для правозащитных систем – цифровизация. Стремительное развитие информационных технологий, широкое внедрение искусственного интеллекта и использование больших данных требуют пересмотра подходов к защите прав человека. Поэтому, по мнению Мирзатилло Тиллабаева, эксперт­ным сообществам наших стран было бы неплохо объединить усилия в поиске ответов на такие вызовы сегодняшнего дня, как угрозы цифровой безопасности личности, защита персональных данных, этические аспекты использования ИИ в государственном управлении и правосудии.

