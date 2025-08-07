Принятая на всенародном референдуме 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан стала фундаментом государственности. При этом одной из главных отличительных черт нашего Основного закона выступает его гуманистическое содержание.

Уже в первой статье Конституции провозглашается, что Рес­публика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. И эти положения не являются формальными декларациями – они стали основой внутренней политики, развития законодательства и государственной стратегии.

По мнению экспертов, конс­титуционное закрепление верховенства прав человека стало важнейшим шагом при переходе от административно-командной модели управления к модели правового государства нового типа. Именно вокруг идеи достоинства личности и ее защищенности перед законом выстраивается деятельность всех ключевых инс­титутов суверенного Казахстана.

За прошедшие десятилетия государство продемонстрировало готовность постепенно, но последовательно усиливать механизмы защиты прав и свобод граждан, делая этот процесс открытым, институционально оформленным и подкрепленным международными обязательствами. Таким образом, права человека в условиях суверенного Казахстана приобрели не только внутригосударственное значение, но и стали индикатором международной легитимности.

Конституция Казахстана, сохраняя базовые положения, доказала свою гибкость: с учетом времени и вызовов она последовательно развивается, включая в правовое поле новые механизмы, нормы, институты. Одним из таких шагов стало придание конституционного статуса институту уполномоченного по правам человека в ходе реформы 2022 года. Тем самым Казахстан четко обозначил курс на усиление правозащитной инфраструктуры в духе международных стандартов, включая Парижские принципы ООН.

– Основываясь на международном опыте, можно с уверенностью сказать, что Казахстан присоединился к развитым странам, где деятельность национальных правозащитных учреждений регулируется Конституцией и конституционными законами, что является признаком демократичности и зрелости. Помимо этого, реформы повысили доступность правозащитных возможностей для граждан, включая обращение в самую высшую инстанцию – Конституционный суд, – отмечает уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Претерпел изменения и сам инс­титут омбудсмена: если раньше его работа в основном сводилась к рассмотрению поступающих жалоб, то сегодня речь идет о деятельной правозащите, включая мониторинг мест принудительного содержания, законодательные инициативы, правовое просвещение и взаимодействие с судебной и исполнительной властью.

Одним из важных достижений последних лет стало создание сети региональных представителей уполномоченного по правам человека, действующих на местах во всех областях страны. Это поз­волило институционально приб­лизить защиту прав человека к гражданам, обеспечив прямую и доступную коммуникацию.

По словам омбудсмена, число обращений граждан выросло почти в четыре раза. Если ранее ежегодно поступало около 1 800 заявлений, то в прошлом году их было уже свыше 6 900. Это, по мнению экс­пертов, говорит не только о рос­те доверия к институту, но и о повышении правовой культуры, правосознания населения.

Важное место в работе института занимает мониторинг мест лишения свободы и других закрытых учреждений. Если раньше эту функцию преимущественно выполняли члены Национального превентивного механизма (НПМ), то сегодня активное участие в проверках принимает непосредственно аппарат уполномоченного по правам человека.

В 2024 году омбудсменом было совершено почти 800 визитов в учреждения закрытого типа, это значительно превышает показатели предыдущих лет. Мониторинг касается условий содержания в СИЗО, колониях, специальных интернатах и других заведениях, где возможны нарушения прав граждан.

Также омбудсмен участвует в разработке и продвижении законодательных инициатив. Только за прошлый год в адрес государственных органов было направлено более 20 конкретных предложений. Значительная часть из них уже получила нормативное оформление. В числе наиболее заметных – закон о противодействии семейно-бытовому насилию, принятый с учетом рекомендаций уполномоченного по правам человека.

Стоит отметить, что путь инс­титуционализации прав человека стал общим трендом для всего региона Центральной Азии.

По мнению первого заместителя директора Национального центра по правам человека Узбекистана Мирзатилло Тиллабаева, государства региона последовательно движутся в сторону конституционной зрелости и современного правопонимания.

– Мы живем в век глобальных реформ, только за его первые два десятилетия в мире было принято 57 новых конституций. Страны Центральной Азии не остались в стороне – наши основные законы эволюционируют в сторону большей открытости, социальной ответственности и международной интеграции, – считает спикер.

Каковы же универсальные характеристики тенденций конституционно-правовой универсализации стран региона? По мнению Мирзатилло Тиллабаева, во-первых, динамичное конституционное реформирование проводится исходя из требований развития самого общества, модернизации государства, учитывая естественные географические, историчес­кие, национальные, культурные, внутриполитические и другие особенности каждой страны.

– Развитие наших основных законов характеризуется интернационализацией, то есть испытывает заметное влияние общепризнанных принципов и норм международного права. Содержание разделов, касающихся прав и свобод человека, свидетельствует об успешной имплементации международного права в нацио­нальные законодательства, – отмечает эксперт.

ООН закрепляет за каждым государством право на суверенность разработки и принятия Основного закона, и сегодня не существует одной уникальной модели этого процесса. Как отмечает Мирзатилло Тиллабаев, Казахстан в этом отношении характеризуется широким участием народа в принимаемых конституционных реформах, а также прозрачностью, открытостью, инклюзивностью данной работы, что соответствует основным требованиям демократического процесса разработки конституционных предложений.

– Еще одна особенность конс­титуционного реформирования наших стран – усиление гарантий действенной защиты прав и свобод человека и утверждение конс­титуционно-правового статуса омбудсмена. В Узбекистане также закреплен конституционный статус национальных правозащитных институтов, – поделился замглавы Национального центра РУ по правам человека.

Еще один большой вызов для правозащитных систем – цифровизация. Стремительное развитие информационных технологий, широкое внедрение искусственного интеллекта и использование больших данных требуют пересмотра подходов к защите прав человека. Поэтому, по мнению Мирзатилло Тиллабаева, эксперт­ным сообществам наших стран было бы неплохо объединить усилия в поиске ответов на такие вызовы сегодняшнего дня, как угрозы цифровой безопасности личности, защита персональных данных, этические аспекты использования ИИ в государственном управлении и правосудии.