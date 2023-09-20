В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили Алтын-Эмель и Барсакельмес

Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО на своей расширенной 45-й сессии, проходящей в столице Королевства Саудовская Аравия, принял решение включить в Список всемирного наследия территории национального парка Алтын-Эмель и заповедника Барсакельмес как части транснациональной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», внесённой совместно Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Сегодня пустыни Центральной Азии удостоены глобального признания ЮНЕСКО в качестве выдающегося примера развития наземных экосистем в экстремальных климатических условиях и эволюции стратегий выживания и адаптации растений и животных в рамках динамичных экологических и биологических процессов. Мы благодарны членам Комитета всемирного наследия и экспертам Международного союза охраны природы за высокую оценку усилий всех участников процесса подготовки данной транснациональной номинации. Рассчитываем на то, что новый международный статус Алтын-Эмеля и Барсакельмеса привлечёт дополнительное внимание к важности продолжения глубокого научного исследования и эффективных мер по охране пустынных экосистем Казахстана, а также укрепления потенциала нашей страны в развитии устойчивого и ответственного туризма», – говорится в заявлении делегации Республики Казахстан на сессии Комитета.

Казахская часть заявки была подготовлена при участии экспертов Национального комитета РК по всемирному наследию, специалистов Государственного национального природного парка Алтын-Эмель в Алматинской области и Барсакельмесского государственного природного заповедника в Кызылординской области при поддержке комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов РК, Международного фонда спасения Арала, а также в рамках проектов «Международная климатическая инициатива» и «Инициатива по центральноазиатским пустыням» Фонда Михаэля Зуккова при Грайфсвальдском университете и правительства ФРГ.

На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. По мнению учёных, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. Для выживания в них многие виды растений и животных сформировали уникальные стратегии адаптации. При этом данные пустыни являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений, таких как саксаул.

По мнению экспертов, до настоящего времени холодные зимние пустыни были единственным крупным биомом, не представленным в Списке всемирного природного наследия. Ранее Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Кроме того, на заседании Комитета всемирного наследия делегация Казахстана представила информацию о принимаемых в стране мерах по охране объектов, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В состав делегации вошли председатель комитета культуры министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова, генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Алия Байсабаева, эксперты Национального комитета РК по всемирному наследию Дмитрий Воякин и Элина Мальцева, представители Постоянного представительства РК при ЮНЕСКО и РГП на ПХВ «Казреставрация».

Выступая на заседании, К. Сеитова подтвердила твёрдую приверженность РК продолжению в конструктивном взаимодействии с ЮНЕСКО усилий по сохранению выдающейся универсальной ценности казахских объектов, включенных в Список всемирного наследия.

На полях заседания совместно с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, при поддержке Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия и акимата Туркестанской области, было организовано специальное мероприятие (сайд-ивент) «Наследие в гармонии с развитием для устойчивого будущего», посвящённое концепции исторических городских ландшафтов и 20-летию включения в Список всемирного наследия первого казахского объекта – Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

В рамках семинара прошла презентация подходов государства к реализации туристического потенциала нашей страны и её регионов. Состоялся обмен мнениями с участием государственных органов и экспертного сообщества по актуальным вопросам устойчивого развития территорий, в контексте охраны памятников всемирного наследия.

Справочно: Казахстан является членом Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО. В Список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли 6 номинаций, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества – 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО – 15, в Реестр документального наследия «Память мира» – 3, в Календарь памятных дат – 25. При координации Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в стране действуют 9 национальных комитетов по профильным направлениям, 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.