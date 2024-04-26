В США четыре женщины заразились ВИЧ в салоне красоты

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Заражение произошло через косметические инъекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Они сделали «вампирский лифтинг» — процедуру, популяризированную актрисой Ким Кардашьян, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных штатов.

"Официальное заявление подтвердило первый известный случай заражения ВИЧ через косметические инъекции", - говорится в сообщении. 

В ходе данной процедуры у пациента берут кровь, затем из нее получают плазму, и после этого косметолог вводит ее в проблемную зону.

Женщины посещали салон красоты VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он был закрыт в 2018 году после того, как в ходе расследования были обнаружены разбросанные по салону иглы, шприцы без этикеток рядом с продуктами в холодильнике и стеллажи с пробирками с кровью без этикеток. Инспекторы также обнаружили поддельные сертификаты об обучении косметической медицине и дипломы об образовании.

Предполагается, что ВИЧ мог распространяться через общие иглы. Первая женщина получила положительный результат летом того же года после того, как ей сделали «вампирский лифтинг» лица. При этом у нее не было перед этим ни инъекций наркотиков, ни переливания крови, ни недавнего сексуального контакта с ВИЧ-инфицированным.

Вторая и третья женщины также проходили процедуру в 2018 году. У одной из них ранняя стадия ВИЧ была диагностирована в 2019 году, а у другой – в 2023-м, когда она была доставлена в больницу с тяжелыми симптомами. Четвертая пациентка заразила своего партнера.

Следователи Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что ВИЧ могли заразиться до 59 посетителей данного салона, 20 из которых делали себе плазмолифтинг.

#США #ВИЧ #заражение #инъекции #салонкрасоты

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