В США изменили правила участия в лотерее на грин-карту

По данным Госдепа, для участия в лотерее теперь придется загружать скан паспорта

Для участия в лотерее на грин-карту Соединенных Штатов, согласно новым правилам, нужно загружать копию паспорта при подаче заявки. Об этом сообщается в уведомлении госдепартамента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Данное правило вносит изменения в порядок подачи заявления на участие в лотерее. От заявителя требуется предоставить информацию из действующего паспорта и загрузить скан страницы с биографическими данными и подписью в электронную форму заявления, за исключением ограниченного числа случаев», - указано в документе.

Уточняется, что изменения приняты с целью повысить безопасность и не допустить мошеннических эпизодов. Правило вступает в силу 10 апреля и относится к лотерее, победители которой смогут получить грин-карту в следующем году.

Кроме того, вводится плата в размере 1 доллара за каждую заявку. До этого розыгрыш был бесплатным.

Как сообщалось в начале этого года, количество заявок на участие в американской лотерее грин-карт за последние 10 лет выросло примерно в 2 раза. Так, в розыгрыше на 2015 финансовый год зарегистрировались около 9,4 млн человек, тогда как к 2025 финансовому году число участников приблизилось к 21 млн. При этом количество победителей за этот период изменилось незначительно: в 2015 году выиграли 131 060 человек, а спустя 10 лет — 125 514.

 

