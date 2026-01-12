В США обсудят возможную операцию в Иране - СМИ

Айман Аманжолова
корреспондент

Совещание президента США с правительством по этому вопросу намечено на 13 января, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп проведет 13 января совещание с правительством, на котором обсудит возможные меры в отношении Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, на встречу приглашены госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Ожидается, что они представят Трампу варианты реагирования на беспорядки в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям в этой стране. Как отмечает WSJ, Пентагон пока не перебрасывал дополнительные силы к границам Ирана в рамках подготовки к потенциальным ударам.

По информации источников, США также рассматривают проведение кибератак на гражданские и военные объекты исламской республики, введение дополнительных антииранских санкций и отправку терминалов Starlink для поддержания связи между участниками беспорядков в связи с отключением интернета в стране.

Как отмечает газета, предстоящее совещание станет первой официальной встречей представителей администрации США для обсуждения возможных вариантов действий в отношении Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США всерьез рассматривают возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением силы.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее в Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах.

 

