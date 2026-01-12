В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах

В мире
0

Власти Ирана объявили трехдневный траур по «мученикам», погибшим в ходе двухнедельных протестов в стране, передает телеканал Al Jazeera cо ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB, пишет РБК

Фото: лига.online

Как сообщает Reuters, по данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), в ходе беспорядков уже погибли 490 участников акций протеста и 48 сотрудников службы безопасности. Кроме того, более 10 тысяч протестующих были арестованы за две недели. При этом, по информации иранского информационного агентства Tasnim, в ходе беспорядков погибли 109 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти также призвали граждан страны принять участие в демонстрации, чтобы «продемонстрировать миру свое национальное единство и сплоченность». Акция получила название «Национальная солидарность и уважение к миру и дружбе», она начнется 12 января. До этого выходить на улицы иранцев призвал президент страны Масуд Пезешкиан.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря на главном городском базаре Тегерана. Изначально на протестовать начали владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

#Иран #погибшие #траур #протесты

Популярное

Все
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
35 дворов обновят в этом году в Костанае
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Трамп заверил демонстрантов в Иране в поддержке США
В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших
Трамп: Нефтяные компании инвестируют $100 млрд в Венесуэлу
Лесные пожары охватили австралийский штат Виктория

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]