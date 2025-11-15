В США отчитались об испытании ядерной бомбы

В мире
2

Лаборатория Sandia при министерстве энергетики США отчиталась об успешных летных испытаниях ядерной бомбы B61-12. В ходе них истребитель F-35 сбросил бомбы без боезаряда. Испытания прошли в августе на полигоне в Неваде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Boris Grdanoski/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты отчитались об успешном проведении испытаний ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. В ходе них истребитель F-35 сбросил бомбы без боезаряда. Испытания проводили с 19 по 21 августа на полигоне в Неваде. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.

В Sandia заявили, что летные испытания проводились в рамках ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава. В конце 2024 года в США продлили срок пребывания бомб B61-12 на вооружении на 20 лет, указали в лаборатории.

Глава Белого дома Дональд Трамп 14 ноября подтвердил намерение возобновить ядерные испытания в США. На вопрос представителей СМИ о том, как скоро это случится, Трамп ответил: "Очень скоро". При этом республиканец не стал уточнять, будут ли эти испытания включать подрыв ядерных боеголовок, указывает агентство Reuters.

#ядерное оружие #испытание #Дональд Трамп

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Объединяя природу, спорт и досуг
В зоосаде Бурабая – пополнение
Родом из детства
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Земельные приоритеты нефтяной области
Свои чипсы и картофель фри
Земля помнит добрые руки
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Звезды помогут выбрать профессию
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Амуниция как национальный код
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
В СКО ограничено движение транспорта
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

В замке под Парижем задержали грабителей музея
Кафе, ресторанам и барам Бишкека запретили работать после 2…
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани …
Турецкий военно-транспортный самолет разбился в Грузии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]