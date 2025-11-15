Лаборатория Sandia при министерстве энергетики США отчиталась об успешных летных испытаниях ядерной бомбы B61-12. В ходе них истребитель F-35 сбросил бомбы без боезаряда. Испытания прошли в августе на полигоне в Неваде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Boris Grdanoski/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты отчитались об успешном проведении испытаний ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. В ходе них истребитель F-35 сбросил бомбы без боезаряда. Испытания проводили с 19 по 21 августа на полигоне в Неваде. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.

В Sandia заявили, что летные испытания проводились в рамках ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава. В конце 2024 года в США продлили срок пребывания бомб B61-12 на вооружении на 20 лет, указали в лаборатории.

Глава Белого дома Дональд Трамп 14 ноября подтвердил намерение возобновить ядерные испытания в США. На вопрос представителей СМИ о том, как скоро это случится, Трамп ответил: "Очень скоро". При этом республиканец не стал уточнять, будут ли эти испытания включать подрыв ядерных боеголовок, указывает агентство Reuters.