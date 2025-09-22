В США озвучили имена покупателей TikTok

США,Китай
104
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардеров — участников сделки по китайской соцсети, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

Трамп раскрыл имена миллиардеров, участвующих в сделке по выделению соцсети TikTok в США в отдельное подразделение под контролем американских владельцев. Среди них — Ларри Эллисон, Майкл Делл и семья Мердок. Об этом 20 сентября сообщил лидер Штатов в интервью Fox News, передала газета The Guardian.

«Ларри Эллисон — один из них. Майкл Делл также участвует. Человек по имени Лахлан также участвует... Лахлан Мердок. И Руперт тоже будет в этой группе, возможно», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сумма соглашения является «огромной».

Ранее, 20 сентября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что подписание сделки ожидается в ближайшие дни. По ее словам, «американская сторона на 100% уверена» в ее готовности, осталось лишь поставить подпись.

#Китай #США #Трамп #TikTok

Популярное

Все
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Четыре страны признали палестинское государство
В США озвучили имена покупателей TikTok
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Культовый забег официантов провели в Париже
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Серебряные награды из Брно
Новый взгляд на старые фасады
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
В США завершили разработку системы ПРО «Золотой купол»
Китай запустит самый длинный авиарейс в мире
В США продлили отсрочку блокировки TikTok

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]