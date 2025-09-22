Фото: А.Аманжолова

Трамп раскрыл имена миллиардеров, участвующих в сделке по выделению соцсети TikTok в США в отдельное подразделение под контролем американских владельцев. Среди них — Ларри Эллисон, Майкл Делл и семья Мердок. Об этом 20 сентября сообщил лидер Штатов в интервью Fox News, передала газета The Guardian.

«Ларри Эллисон — один из них. Майкл Делл также участвует. Человек по имени Лахлан также участвует... Лахлан Мердок. И Руперт тоже будет в этой группе, возможно», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сумма соглашения является «огромной».

Ранее, 20 сентября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что подписание сделки ожидается в ближайшие дни. По ее словам, «американская сторона на 100% уверена» в ее готовности, осталось лишь поставить подпись.