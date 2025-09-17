Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны, говорится в обнародованном Белым домом документе.

Документ предписывает минюсту не предпринимать никаких действий по блокировке приложения и не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство также должно уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период "не наступает никакой ответственности".

Изначально конгресс обязал владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский сегмент бизнеса или прекратить его работу в США до 19 января 2025 года. После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последней установленной датой до продления было 17 сентября.

Ранее стало известно, что США получит долю в TikTok.