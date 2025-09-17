В США продлили отсрочку блокировки TikTok

Айман Аманжолова
Трамп подписал соответствующий указ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны, говорится в обнародованном Белым домом документе.

Документ предписывает минюсту не предпринимать никаких действий по блокировке приложения и не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство также должно уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период "не наступает никакой ответственности".

Изначально конгресс обязал владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский сегмент бизнеса или прекратить его работу в США до 19 января 2025 года. После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последней установленной датой до продления было 17 сентября.

Ранее стало известно, что США получит долю в TikTok.

 

