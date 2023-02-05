В США поезд с ядовитыми веществами сошел с рельсов и загорелся

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В штате Огайо сошел с рельсов поезд с 50 вагонами, перевозивший опасные вещества, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером, однако причины случившегося пока неизвестны, как и данные о том, имеются ли пострадавшие. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после схода вагонов с рельсов возник пожар.

"Огня стало меньше, но сохраняется. Два основных пути по-прежнему заблокированы", - отметил он.

По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид. Оперативные службы выясняют, какие именно вагоны оказались повреждены.