Слоновая черепаха по имени Бабушка ( Gramma the Galápagos), пережившая две мировые войны, скончалась 20 ноября в возрасте 141 года, сообщил зоопарк Сан-Диего (США) в своих социальных сетях , передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Представители зоопарка отметили, что черепаху перевезли из Бронкса почти 100 лет назад в составе первой группы слоновых черепах. Работники зоопарка прозвали ее "королевой зоопарка".

Многие посетители, которые впервые увидели животное в детстве, возвращались спустя десятилетия со своими семьями. Сохранились даже несколько черно-белых фотографий с изображением черепахи. Она пережила более 20 президентов США, две мировые войны и две пандемии.

По словам представителей зоопарка, в последнее время Бабушка страдала от прогрессирующего заболевания костей, что привело к решению об эвтаназии. Слоновые черепахи могут жить более 100 лет в дикой природе и почти вдвое дольше в неволе. Старейшую из известных слоновых черепах звали Харриет, она прожила в Австралийском зоопарке до 175 лет.