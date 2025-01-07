В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа

В мире
14

Вирус у пациента из Луизианы мутировал, что сделало его более заразным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Слово и Дело

В больнице американского штата Луизиана скончался пациент, госпитализированный в критическом состоянии с тяжелой формой птичьего гриппа, сообщают СМИ.

В сообщениях подчеркивается, что это стало первым в США случаем смерти человека от вируса птичьего гриппа H5N1.

Скончавшийся был старше 65 лет. Он заразился птичьим гриппом в результате контактов с домашними и дикими птицами.

The Hill обращает внимание, что новость о смерти пациента появилась после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили в прошлом месяце, что вирус у пациента из Луизианы мутировал, что сделало его более заразным.

Издание отмечает, что в США зарегистрировано не менее 66 случаев заражения людей вирусом H5N1. Все они, за исключением случая в Луизиане, были легкими - с респираторными симптомами или конъюнктивитом.

Большинство случаев были вызваны контактами со скотом или птицей.

#США #вирус #птичий грипп

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Обозначена официальная политическая повестка
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Посылы, обращенные к аграрной науке
Каждый должен быть частью прогресса
Намечен масштабный образовательный прорыв
Инструмент повышения благосостояния
Вернем ли лыжную славу?
Сто лет служения народу
Указы Главы государства
На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналистики, депутат Верховного Совета Казахстана ХI созыва Федор Федорович Игнатов
Названы имена тех, кто сумел сохранить 29 жизней
За торжество добра на земле
Согревать мир теплом своей души
Указ Президента Республики Казахстан
В области Жетысу готовятся к паводковому периоду
В Туркестанской области – новый аким
Карьера, на старт!
Дачников поставят на учет
Деньги давай да поезжай!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе
И дольше века длится путь
Соло для собкора
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед всту…
Испания отменила выдачу «золотых виз»
Умерла старейшая жительница планеты
Тунца за $1,3 млн продали на аукционе в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]