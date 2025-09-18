Об этом заявил генерал космических войск Майкл Гютлейн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«В настоящее время проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности», — приводит агентство Bloomberg заявление Пентагона.

При этом отмечается, что два месяца назад Гютлейн обещал рассказать о деталях программы, как только уложится в установленный в 60 дней срок реализации проекта.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что на создание системы потребуется $175 млрд. При этом бюджетное управление американского конгресса отмечает, что затраты будут гораздо выше. Так, по оценкам ведомства, за 20 лет проект обойдется в сумму до $542 млрд только для создания сети космических перехватчиков.

В мае Трамп заявил, что «Золотой купол» необходим Соединенным Штатам для выживания.