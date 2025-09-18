В США завершили разработку системы ПРО «Золотой купол»

США
116
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об этом заявил генерал космических войск Майкл Гютлейн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«В настоящее время проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности», — приводит агентство Bloomberg заявление Пентагона.

При этом отмечается, что два месяца назад Гютлейн обещал рассказать о деталях программы, как только уложится в установленный в 60 дней срок реализации проекта.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что на создание системы потребуется $175 млрд. При этом бюджетное управление американского конгресса отмечает, что затраты будут гораздо выше. Так, по оценкам ведомства, за 20 лет проект обойдется в сумму до $542 млрд только для создания сети космических перехватчиков.

В мае Трамп заявил, что «Золотой купол» необходим Соединенным Штатам для выживания.

#США #Трамп #оборона #ПРО #Золотой Купол

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Чтобы специалисты оставались в селах
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

В США продлили отсрочку блокировки TikTok
Новый бальный зал в Белом доме станет больше на 40%
Цена на золото вновь побила рекорд
США получит долю в TikTok

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]